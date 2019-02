Stand: 05.02.2019 14:18 Uhr

Stars mit Knopfaugen: Die zauberhafte Welt der Mäuse

Wenn Steve Gupta durch die Büsche des Alten Friedhofs Flensburg schleicht, kann das bei einigen Besuchern für Irritationen sorgen. Doch mit dem Mann ist alles in Ordnung. Er geht hier nur seinem Hobby nach. Steve Gupta ist Mäusefotograf. "Es ist ein einsames Hobby", berichtet der Webdesigner aus Flensburg. Stundenlang liegt er auf dem Boden und beobachtet Mäuselöcher. "Man muss sehr leise sein und darf sich nicht bewegen", sagt er. Wenn sich endlich ein Tier zeigt, drückt der 53-Jährige auf den Auslöser. Seine Fotos teilt er in verschiedenen Sozialen Medien - und hat viele Fans.

Die verborgene Welt der Friedhofsmäuse































Mikrokosmos vor der Haustür

Etwa seit zwölf Jahren fotografiert Steve Gupta in seiner Freizeit. "Anfangs habe ich viele Panorama-Aufnahmen gemacht", berichtet der zweifache Familienvater. 2013 begann er sich dann für die Makrofotografie zu interessieren. "Ich fand und finde es faszinierend, dass man direkt vor der Haustür einen eigenen, kleinen Mikrokosmos entdecken kann." In diesem Mikrokosmos entdeckte er die Mäuse.

Videos 02:41 Steve Gupta: Der Mäusefotograf Steve Gupta liegt oft stundenlang bäuchlings auf dem Alten Friedhof in Flensburg, um Fotos von Mäusen zu schießen. Er findet die Nagetiere einfach süß - und nimmt Anteil an ihrem Leben. Video (02:41 min)

Überall Feinde

"Man sieht die Mäuse immer nur huschen. Man sieht irgendwo, wie eine Bewegung verschwindet und erkennt das eigentlich gar nicht", so Gupta. Er wollte das ändern. Wollte zeigen, wie sie aussehen, wie sie miteinander umgehen - die Mäuse, die mitten in Flensburg auf dem Alten Friedhof leben. Ihr Leben besteht aus ständiger Anspannung. Denn die Tiere haben überall Feinde. Steve Gupta begleitet die einzelnen Tiere richtig, gibt ihnen Namen wie "Bruno" oder "Sophie", nimmt Anteil an ihrem Mäuseleben. "Die eine Maus, die hab ich schon als Jungtier begleitet. Irgendwann ist dann ein Männchen dazu gekommen", erzählt Gupta. Und die Mäusesoap ging weiter: Plötzlich zog auch ein zweites Männchen bei den beiden ein. Sie lebten fortan in einer Mäuse-Dreier-WG und bekamen Kinder.

"Mäuse sind so niedlich"

Eines der Lieblingsbilder von Steve Gupta ist eine junge Maus im Schnee. "Das war das erste Mal, dass diese Maus Schnee sieht. Ich finde, das strahlt dieses Foto einfach aus, diese vollendete Natur - und dieses Erstaunen", schwärmt er. Die Faszination, die diese Tiere auf ihn ausüben, ist einfach erklärt: "Mäuse sind so niedlich mit ihren Knopfaugen", bringt er es auf dem Punkt. Diese Niedlichkeit und dass die Nager direkt vor unserer Haustür und vom Menschen unbemerkt ein aktives Sozialleben führen, zeigen Guptas Fotos.

Weitere Informationen Winterquartiere für Nützlinge schaffen Wildtiere wie Igel, Insekten oder Fledermäuse haben immer mehr Probleme, ein Winterquartier zu finden. Mit einem geeigneten Unterschlupf können Gartenbesitzer ihnen helfen. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 05.02.2019 | 19:30 Uhr