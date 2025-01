Stand: 21.01.2025 09:00 Uhr Standortsuche für neue Feuerwache in Norderstedt vertagt

Die Entscheidung über den Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist vertagt. Am Montagabend (20.01.) hatte der Hauptausschuss der Stadt über das Millionenprojekt gesprochen. Zur Wahl stehen eine umfangreiche Sanierung am Standort in der Stormarnstraße in Harksheide oder eine komplett neue Wache in der Ulzburger Straße. Im Februar sind laut dem Amtsleiter die Kosten und die Verkehrsanbindung der neuen Wache Thema im Hauptausschuss. Mit einer finalen Entscheidung rechnet er nicht vor März.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg