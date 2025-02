Stand: 15.02.2025 12:24 Uhr Staffellauf erinnert an Gründung des Roten Kreuzes

Am Sonnabend beginnt auf den Düppeler Schanzen in Dänemark ein Staffellauf, der an die Gründung des Roten Kreuzes von 165 Jahren erinnert. Ziel ist Ende Juni das italienische Solferino. Erstmals ist das Dänische Rote Kreuz beim Fackellauf nach Solferino dabei. Nach der Übergabe an das Deutsche Rote Kreuz an der Grenze in Kollund am Sonnabend um 11 Uhr, segelt die Fackel über die Flensburger Förde zum Hafen Fahrensodde. In zehn Tagen geht es einmal quer durch Schleswig-Holstein. In dreieinhalb Monaten soll dann das Ziel im italienischen Solferino erreicht werden. Dort hatte Henry Dunant am 24. Juni 1859 nach der Schlacht von Solferino das Rote Kreuz gegründet.

