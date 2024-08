Stand: 14.08.2024 08:52 Uhr Stadtwerke Norderstedt bauen Abwärmeprojekt in Rechenzentren weiter aus

Seit April nutzen die Stadtwerke in Norderstedt (Kreis Segeberg) die Abwärme eines Rechenzentrums, um rund 1.500 Wohnungen mit Fernwärme zu versorgen. Weil die ersten Erfahrungen mit der Wärmepumpe so gut sind, soll das Projekt jetzt auf ein weiteres Rechenzentrum ausgebaut werden, sagt Tim Storbeck, Fachbereichsleiter bei den Stadtwerken Norderstedt. Demnach sparen die Stadtwerke durch die Abwärmenutzung fast zwei Prozent ihrer CO2-Emissionen ein. Am Dienstagabend war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor Ort und hat sich selbst ein Bild von der innovativen Einsatzmöglichkeit für Wärmepumpen gemacht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Energiewende Kreis Segeberg