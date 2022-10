Staatssekretär Carstens verteidigt sich im Innen- und Rechtssausschuss Sendedatum: 05.10.2022 17:00 Uhr Wegen umstrittener Mitgliedschaften in sogenannten schlagenden Verbindungen steht Justizstaatssekretär Otto Carstens in der Kritik. Am Donnerstag musste er deshalb im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages Rede und Antwort stehen.

Schleswig-Holsteins Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) ist umstritten. Zum einen stehen Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit im Raum - zum anderen ist er wegen seiner Mitgliedschaften in zwei schlagenden Studentenverbindungen unter Druck geraten. Genau deshalb wurde er heute erneut in den Innen- und Rechtsausschuss des Landtages zitiert.

Carstens: "Mitgliedschaft ist Privatsache"

Die Opposition hatte viele Fragen an ihn. Doch Carstens stellte schnell klar, dass er nicht alle beantworten wird: "Ich sage hier ganz deutlich, die Mitgliedschaft in meinen Corps ist - trotz einer Vielzahl von Presseartikeln - meine Privatsache." Der Staatssekretär erklärte im Ausschuss, dass er im Wintersemester 2007/2008 in einem Studentenwohnheim seines Innsbrucker Corps "Gothia" gewohnt und später in den Jahren 2017 und 2019 an Weihnachtsfeiern teilgenommen.

Nach Informationen des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands ist darin auch ein früherer FPÖ-Funktionär Mitglied, den die Partei rausgeworfen habe, weil er in seiner Apotheke NS-Devotionalien ausgestellt haben soll. 2017 habe er von den Vorwürfen gegen den Mann erfahren, sagte Carstens. "Weder war ich jemals bei ihm zu Hause, noch in seiner Apotheke." Er distanziere sich klar vom Rechtsextremismus. Jede Form völkischer oder völkisch-nationalistischer Bestrebungen lehne er ab.

Experte kritisiert Carstens' "Gothia"-Mitgliedschaft

Dem österreichischen Rechtsextremismus-Forscher Andreas Peham reicht das nicht aus. Er sagte NDR Schleswig-Holstein, die Verbindung in der Carstens Mitglied ist, sei selbst zwar nicht rechtsextrem. Im Vergleich zu anderen österreichischen Verbindungen grenze sie sich aber nicht gegenüber rechtsextremen Burschenschaften ab, teilweise arbeite man sogar zusammen. Für die SPD-Fraktion bleibt Carstens weiterhin ungeeignet als Justizstaatsskretär.

