Stand: 15.04.2024 10:35 Uhr "Speed-Week" in Schleswig-Holstein beginnt

Bis Sonntag werden mehr Radarfallen als sonst an den Straßen im Land stehen. Die Polizei beteiligt sich damit an einer internationalen Aktionswoche für mehr Verkehrssicherheit. Besonders intensiv wollen die Beamten nach eigenen Angaben an Unfallschwerpunkten und vor Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegeheimen kontrollieren.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt laut Polizei zu den Hauptursachen für Unfälle. Im vergangenen Jahr sind demnach dadurch insgesamt 90 Menschen auf Schleswig-Holsteins Straßen gestorben - etwa 15.300 wurden verletzt.

