Stand: 31.05.2024 09:56 Uhr Bildungsticket für Schüler kommt später

Noch immer warten Schülerinnen und Schüler auf sogenannte Bildungstickets, die das Land und die kommunalen Landesverbände angekündigt hatten. Eigentlich sollten Kinder und Jugendliche der Jahrgangsstufen 1 bis 13 schon seit April mit vergünstigten Deutschlandtickets im Nahverkehr unterwegs sein.

Es habe sich jedoch herausgestellt, dass die Vorbereitungen durch die Kreise und kreisfreien Städte in der Kürze nicht umsetztbar gewesen seien, sagte eine Sprecherin des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Daher habe man sich auf einen Start zum Schuljahr 2024/25 verständigt. Schülerinnen und Schüler sollendort ab dem 1. August das Bildungsticket nutzen können. Darüber wird aber noch der Kreistag beraten. Der Kreis Plön will mit dem Ticket einen Monat später, also am 1. September starten. Die Stadt Kiel plant aktuell die Einführung des Bildungstickets ab dem 1. Januar 2025. Ein Sprecher teilte mit, dass derzeit die konkreten Absprachen und Vorbereitungen laufen. Das Bildungsticket soll 29 Euro Kosten und für alle Schülerinnen und Schüler erhältlich sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 08:30 Uhr