Silvester in Schleswig-Holstein: Viel Arbeit für Einsatzkräfte Stand: 01.01.2025 08:20 Uhr Feuerwehren, Rettungsdienste und die Polizei in Schleswig-Holstein mussten in der Silvesternacht zu Hunderten Einsätzen ausrücken. In Reesdorf geriet ein ganzes Haus in Brand - es ist unbewohnbar.

Zunächst brannte in Reesdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine Mülltonne, dann das Carport, am Ende das ganze Gebäude. "Das Feuer hat sich rasant durchgefressen", sagte Kreisfeuerwehrsprecher Daniel Passig. Mehrere Menschen mussten gerettet werden, eine Sammelstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner wurde eingerichtet. Drei Menschen wurden demnach bei dem Brand verletzt. In Reesdorf soll demnächst ein Bagger zum Einsatz kommen, um das Dach abzutragen. Das Gebäude ist laut Feuerwehr nicht mehr zu retten. Wegen des starken Windes gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Auch in Halstenbek (Kreis Pinneberg) breitete sich ein Carportbrand aus - und sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Auto erfasst vier Menschen

Zwischen Borghorst und Lindhöft (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kam es am Silvesterabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein offenbar betrunkener Fahrer fuhr dort laut Polizei in eine Gruppe von vier Menschen. Eine Person schwebt laut Leitstelle in Lebensgefahr, eine weitere wurde demnach schwer verletzt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Von einer vorsätzlichen Tat wird laut Polizei aktuell aber nicht ausgegangen.

Rettungskräfte in Kiel und Lübeck angegriffen

In der Landeshauptstadt Kiel brannten in der Nacht mehrere Autos. Im Stadtteil Gaarden wurde laut Polizei ein Rettungseinsatz massiv behindert: Die Einsatzkräfte waren wegen eines Herzinfarktes alarmiert worden. Die Polizei sei vor Ort bepöbelt worden, dann seien weitere Einsatzkräfte hinzugezogen worden, damit der Notarzt seine Arbeit machen konnte. In Lübeck wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, nachdem sie mit Feuerwerkskörpern beworfen worden waren. Die Täter sind flüchtig.

Viele brennende Müllcontainer

Ansonsten vermeldeten die Einsatzkräfte diverse Brände von Müllcontainern, Körperverletzungen und Beschädigungen durch Böllerwürfe. An der Westküste war man erleichtert darüber, dass zahlreiche Veranstaltungen wegen des Sturmes abgesagt worden waren: Das habe etliche Einsätze erspart, sagte ein Feuerwehrsprecher.

