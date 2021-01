Silvester in SH: Deutlich ruhiger als in den Vorjahren Stand: 01.01.2021 10:38 Uhr Der Jahreswechsel ist deutlich ruhiger ausgefallen als in den Vorjahren. In Schleswig-Holstein verzeichneten Polizei und Feuerwehr weniger Einsätze als sonst.

Die Mitarbeiter der Polizei- und Rettungsleitstellen beschreiben die vergangene Silvesternacht als eine der ruhigsten seit vielen Jahren. Die Kontaktbeschränkungen und das Feuerwerks-Verkaufsverbot haben offenbar dazu beigetragen.

AUDIO: Silvester-Bilanz in SH: Ruhiger als sonst (1 Min)

Große Partys mussten laut Polizei nicht aufgelöst werden. Vereinzelt sei mal ein Haushalt bei einer Feier zu viel dabei gewesen - das habe sich alles im Gespräch lösen lassen, meinte ein Polizeisprecher aus Lübeck dazu. Die Feuerwehr ist nach einer ersten Auswertung landesweit knapp 70 Mal alarmiert worden.

Schwerer Böller-Unfall in Lauenburg

In Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) brannte kurz nach Mitternacht der Dachstuhl eines Hauses. Sieben freiwillige Feuerwehren konnten aber einen Großbrand verhindern. Einen Dachstuhlbrand kurz nach Mitternacht gab es auch in Kiel. Ob eine Rakete das Feuer ausgelöst hat, muss noch geklärt werden. Auch im Kreis Plön rückte die Feuerwehr zum Löscheinsatz aus: In Bönebüttel brannte ein Carport. Die Flammen beschädigten auch ein angrenzendes Haus.

Ansonsten mussten die Einsatzkräfte sich landesweit immer mal wieder um kleinere Feuer wie brennende Mülltonnen kümmern. Tragisch endete der Jahreswechsel für einen 37-Jährigen in Lauenburg. Der Mann sprengte sich laut Polizei mit einem Böller eine Hand ab - ob der Böller zugelassen war, muss noch ermittelt werden.

