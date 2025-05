Stand: 15.05.2025 14:48 Uhr Polizei sucht Zeugen: Unfallflucht in Rendsburg

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Am Donnerstagmorgen fuhr laut Polizei ein 19-jährige Motorradfahrer an der Kreuzung von der Aalborgstraße weiter geradeaus auf die Alte Kieler Landstraße. Zeitgleich fuhr von links ein Auto ebenfalls auf die Alte Kieler Landstraße. Der 19-Jährige konnte nur durch ein Ausweichmanöver ein Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte er jedoch und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde