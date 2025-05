Stand: 15.05.2025 16:23 Uhr Kiel: Erstmals barrierefreie Strandkörbe in Schilksee

Die Stadt Kiel hat in diesem Jahr erstmals zwei Strandkörbe für Rollstuhlfahrer in Schilksee aufgestellt. Diese sind über einen Holzweg im Sand erreichbar und darin können jeweils ein Rollstuhlfahrer und eine Begleitperson sitzen. Bereitgestellt wurden die barrierefreien Strandkörbe von den Kieler Schwimm- und Sportstättenbetrieben. Stadtrat Gerwin Stöcken stellte sie am Donnerstag vor. Auch der Falckensteiner Strand wird laut Stöcken barrierefreier. Dort gibt es zwar keine Strandkörbe, aber es sollen in diesem Jahr ebenfalls Holzwege im Sand entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel