Stand: 15.03.2024 11:51 Uhr Sechs Prozent weniger Aufträge im Baugewerbe in SH

Das Bauhauptgewerbe in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Aufträge bekommen als 2022. Das Volumen ging um sechs Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro zurück. Das hat das Statistikamt Nord am Freitag mitgeteilt. Am schlechtesten lief es demnach im Wohnungsbau. Die Statistik erfasst Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten. Das waren im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein insgesamt 403.

