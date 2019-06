Stand: 26.06.2019 18:28 Uhr

"Sea-Watch 3" steuert Lampedusa an - trotz Verbot

Das Seenot-Rettungsschiff "Sea-Watch 3" nimmt derzeit mit 42 Migranten an Bord Kurs auf die italienische Insel Lampedusa. Damit riskiert die Kieler Kapitänin Carola Rackete und ihre Crew, dass ihr Schiff festgesetzt wird und sie selbst strafrechtlich verfolgt werden. Der Grund für die Entscheidung: Die Situation auf dem Schiff hat sich laut Rackete innerhalb eines halben Tages stark verschlechtert. "Ich habe beschlossen, in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß, was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit", hatte die Kapitänin zuvor auf Twitter angekündigt. An Bord befinden sich auch zwei Journalisten des NDR.

"Kapitänin hat sich strafbar gemacht" Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.06.2019 17:36 Uhr An Bord der "Sea Watch 3" befinden sich auch zwei Reporter des NDR, die dort aktuell für eine Dokumentation drehen. Jonas Schreijäg berichtet über die aktuelle Situation.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ziel: Hafen von Lampedusa

Rackete und die Migranten an Bord hatten am Dienstagabend beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Anträge auf eine sogenannte einstweilige Maßnahme gestellt, in Italien an Land gehen zu dürfen. Nach diesem Verfahren kann der Gerichtshof in Fällen drohender Menschenrechtsverletzungen einschreiten und Staaten anweisen, Abhilfe zu schaffen. Dieser war vom EGMR aber abgelehnt worden. Der Begründung: Die italienische Regierung habe sich um besonders verletzliche Menschen, wie Schwangere und Kleinkinder gekümmert.

Einige der 42 Flüchtlinge drohten daraufhin damit, über Bord zu springen. Laut Chris Grodotzki von Sea Watch wäre das der sichere Tod für die Menschen. Daher entschied sich die Schiffscrew, den Hafen von Lampedusa anzulaufen. "Wir werden versuchen, möglichst in diesem Hafen einzulaufen, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass die Italienische Küstenwache uns die Leute vor dem Hafen abnimmt", sagte Rackete.

Es droht die Beschlagnahme des Schiffes

Der Kielerin und ihrer Crew drohen durch die Aktion Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro. Außerdem befürchtet Sea Watch, dass Italien die "Sea Watch 3" beschlagnahmen könnte. Dessen sei sie sich bewusst, sagt die Kielerin. "Ich bin für die 42 auf dem Meer Geretteten verantwortlich und die halten es nicht mehr aus. Ihr Leben kommt vor jedem politischen Spiel", sagte Rackete.

"Sea-Watch 3" fährt Richtung Lampedusa







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2019 | 16:00 Uhr