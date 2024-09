Stand: 04.09.2024 10:52 Uhr Schulstart im Norden des Landes: Polizei bittet um Rücksicht

Wegen des Schulstarts der Erstklässlerinnen und Erstklässler am Mittwoch bittet die Polizei Flensburg in den kommenden Wochen um rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr - insbesondere in der Nähe von Schulen. "Kinder lassen sich leichter ablenken. Aufgrund ihrer geringeren Körpergröße sind sie für Verkehrsteilnehmer schwerer zu sehen und können ihrerseits den Verkehr schlechter überblicken", sagt Arne Henning, Pressesprecher der Polizei Flensburg.

