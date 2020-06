Stand: 17.06.2020 17:17 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schüsse in Meldorf: Haftbefehl wegen Totschlags

Nach tödlichen Schüssen in Meldorf (Kreis Dithmarschen) hat das Amtsgericht Meldorf am Mittwoch gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der Mann war am Dienstagnachmittag festgenommen worden, weil er seinen 40-jährigen Bekannten erschossen haben soll. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 49-Jährige wegen eines bereits langanhaltenden Streits mehrere Schüsse auf seinen Kontrahenten abgegeben haben, teilte die Polizei mit.

40-Jähriger kann zunächst fliehen

Laut Polizei waren die Schüsse am Dienstag gegen 16 Uhr im Bereich Ernst-Günter-Albers-Straße und Schmedtjestraße gefallen. Demnach sei der mutmaßliche Täter offenbar vorher zum Haus des 40-jährigen Mannes gefahren und habe dort zum ersten Mal auf ihn geschossen. Nach jetzigem Ermittlungsstand konnte der Verletzte zunächst fliehen, wurde dann aber von dem 49-Jährigen an einer etwa 300 Meter entfernten Kreuzung eingeholt. Dort soll er erneut auf den 40-Jährigen geschossen haben.

Mordkommission Itzehoe ermittelt

Eine Augenzeugin hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Schützen festnehmen. Dieser hatte den Informationen nach die Waffe - offenbar ein Gewehr - weggeworfen. Sie wurde in der Nähe des Tatortes gefunden. Der 40 Jahre alte Mann wurde ins Klinikum gebracht und starb dort an seinen Verletzungen.

Um die Todesursache eindeutig zu ermitteln, untersuchen Rechtsmediziner die Leiche. Das Ergebnis soll in einigen Tagen vorliegen. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die Mordkommission Itzehoe.

