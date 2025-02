Stand: 24.02.2025 15:59 Uhr Schülerzeitungen aus Südholstein ausgezeichnet

In Kiel sind am Montagnachmittag (24.2.) die besten Schülerzeitungen des Landes ausgezeichnet worden. Zwei Ehrungen gingen auch nach Südholstein. Den ersten Platz holte sich die Grundschule "Schule am Storchnest" in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) mit ihrer Zeitung. Die Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg (Kreis Pinneberg) belegte in ihrer Kategorie der Gesamtschulen und Gymnasien mit dem "Pressident_In" den dritten Platz.

Die Jury zeichnet das Radio Pinneberg des Jugendzentrums "Geschwister-Scholl-Haus" außerdem mit dem "Schüler:innenmedienpreis Politik" aus. Ihnen wurden Urkunden und Gutscheine für das Sea Life Center Timmendorfer Strand und den Tierpark Eekholt übergeben. Die Sieger sind nun auch für den bundesweiten Wettbewerb nominiert.

