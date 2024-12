Stand: 16.12.2024 19:28 Uhr Schön Klinik Bad Bramstedt: Unbefristeter Streik ab Dienstag

Die Gewerkschaft verd.di hat die Beschäftigten der Schön Klinik Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ab Dienstag zu einem unbefristeten Streik aufgerufen. Hintergrund ist der Konflikt um einen Tarifvertrag. Die bisherigen Warnstreiks und eine Urabstimmung hätten nicht zu einem Umdenken auf der Arbeitgeberseite geführt, sagt Wolfgang Hooke, der zuständige Tarifsekretär von ver.di. Er ergänzt: "Wir sind zur Durchsetzung eines Tarifvertrages nunmehr gezwungen den Arbeitskampf zu eskalieren, um die Arbeitgebervertreter an den Tariftisch zu bewegen". Der Aufruf richte sich nur an die nichtärztlichen Beschäftigten. Die Gewerkschaft begründet das damit, dass insbesondere Ärzte nicht in ver.di organisiert seien.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg