Stand: 26.11.2024 10:30 Uhr Bad Bramstedt: Erneut Warnstreik bei Schön Klinik

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) wieder zum Warnstreik aufgerufen. Am Dienstag und Mittwoch sollen sie nicht arbeiten. Hintergrund ist laut ver.di, dass die psychosomatische Fachklinik weiter keinen Tarifvertrag für die Beschäftigten vereinbaren will. Die Klinik hatte zuletzt erklärt, dass sie innerbetriebliche Regelungen mit dem Betriebsrat anstreben. In der Schön Klinik in Bad Bramstedt arbeiten etwa 260 Menschen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg