Stand: 12.12.2024 11:50 Uhr Schön Klinik: Verdi-Mitglieder stimmen für weitere Streiks

An der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) wird es zu weiteren Streiks kommen. Das haben die Verdi-Mitglieder mit einer Mehrheit von 88 Prozent in einer Urabstimmung beschlossen, wie die Gewerkschaft mitteilt. Der Organisationsgrad der nichtärztlichen Belegschaft liegt laut Gewerkschaft bei über 60 Prozent, dennoch weigere sich die Klinikleitung weiterhin, mit Verdi über einen Tarifvertrag zu verhandeln. Die Klinik hatte erklärt, innerbetriebliche Regelungen mit dem Betriebsrat anzustreben. "Es geht ab jetzt darum, den wirtschaftlichen Druck auf die Klinik so zu erhöhen, dass man sich endlich mit uns an den Verhandlungstisch setzt", sagt Verdi-Tarifsekretär Wolfgang Hooke laut Pressemitteilung. Potenzielle Patienten der Klinik sollten laut Hooke darüber nachdenken, wie sinnvoll die Anreise für sie sei, "denn es ist ab sofort mit erheblichen Störungen im Therapieablauf zu rechnen". Über Zeitpunkt, Dauer und Ablauf der Streiks werde nun "sehr spontan" entschieden. Es werde ein Notdienst organisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg