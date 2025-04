Stand: 04.04.2025 12:34 Uhr A21: Umfangreiche Bauarbeiten gehen weiter

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich ab Montag (7.4.) erneut auf Behinderungen auf der A21 einstellen. Nachdem vor wenigen Tagen erst der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen (AS) Tremsbüttel und Bad Oldesloe-Nord freigegeben werden konnte, sollen nun die Arbeiten zwischen den AS Leezen (Kreis Segeberg) und Bad Oldesloe-Nord (Kreis Stormarn) beginnen.

Autobahn monatelang nur einspurig

Die Autobahn ist hier in den kommenden Monaten deshalb in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Ende April sind außerdem mehrere nächtliche Vollsperrungen in Richtung Süden geplant.

Maßnahmen dauern bis Ende 2026

Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt sollen laut Autobahn GmbH bis Dezember 2026 gehen. Auf einer Länge von gut fünf Kilometern werden in dieser Zeit Fahrbahn und Straßenentwässerung erneuert. Außerdem sollen Brücken saniert werden.

