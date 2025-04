Stand: 04.04.2025 12:40 Uhr IG Metall ruft Beschäftigte in Wahlstedt zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten der Firmengruppe Pelz in Wahlstedt (Kreis Segeberg) zum Warnstreik aufgerufen. Um 10.45 Uhr am Freitagvormittag fand deshalb eine Kundgebung mit anschließender Demonstration durch das Wahlstedter Gewerbegebiet statt. Nach Angaben einer Gewerkschaftssprecherin beteiligten sich etwa 100 Beschäftigte.

Gewerkschaft will bessere Regelungen für Altersteilzeit

Hintergrund für den Aufruf zum Warnstreik sind die Tarifverhandlungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie, teilt die Gewerkschaft mit. In den beiden bisherigen Verhandlungsrunden konnten sich beide Seiten noch nicht einigen. Die Gewerkschaft fordert eine Tariferhöhung von 6,5 Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Außerdem will sie, dass sich die Regelungen für Altersteilzeit verbessern.

Nächster Verhandlungstermin in der zweiten Aprilwoche

Die Firmengruppe Pelz stellt in Wahlstedt unter anderem Vliesstoffe und Hygieneartikel her. Vor der nächsten Verhandlungsrunde, die für den 10. April geplant ist, wollte sie sich nicht zum Warnstreik äußern.

