Stand: 23.01.2025 17:13 Uhr Schleswig: Sperrung des Johannistaler Wegs am Freitag

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) werden am Freitagmorgen zwischen 7 und 9 Uhr Teile des Johannistaler Wegs voll gesperrt. Nach Angaben der Stadt müssen dort zwischen dem Einmündungsbereich Erlenweg bis zur Hausnummer 26 Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. Die Anwohner wurden per Post informiert. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich meiden.

