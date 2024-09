Ehrenamt: Fünf Schleswig-Holsteiner bekommen Ehrennadel Stand: 24.09.2024 10:54 Uhr Die Ehrennadel bekommt, wer sich jahrelang und im besonderen Maße ehrenamtlich für die Allgemeinheit engagiert. Am Dienstag zeichnet Ministerpräsident Daniel Günther fünf Menschen aus, die sich durch außergewöhnliches Engagement für Naturschutz, politische Teilhabe oder Kulturfestival verdient gemacht haben.

Aus Südholstein zeichnet Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum einen Heinz Baumgarten aus Struvenhütten im Kreis Segeberg aus. Er setzt sich seit fast 30 Jahren für das Naturschutzgebiet Barker Heide ein, unter anderem als ehrenamtlicher Schutzgebietsbetreuer. Zum anderen erhält Petra Poethke aus Brande-Hörnerkirchen im Kreis Pinneberg die Auszeichnung. Sie engagiert sich seit über 20 Jahren bei den Landfrauen. Zudem setzt sie sich seit vielen Jahren beim Landesfrauenrat für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein.

Engagement für inklusives und generationenübergreifendes Wohnen

Außerdem wird Bärbel Pook aus Kiel für ihr Engagement im Verein "Stadtteilnetzwerk nördliche Innenstadt Kiel" ausgezeichnet. Unter anderem arbeitet sie seit Jahren an der Realisierung eines inklusiven und generationenübergreifenden Wohnprojektes im Kieler Stadtteil Wik. Auch wegen ihres Engagements im Verein wird dieses Projekt jetzt mit Kooperationspartnern realisiert, heißt es in der Laudatio des Landes. Den Verein hat sie 2012 gegründet und leitet ihn seitdem.

Musik und Kunst in Flensburger Hinterhöfen

Aus Flensburg erhält die Vorsitzende der Flensburger Hofkultur, Vicky Richter, die Auszeichnung. Richter engagiert sich seit vielen Jahren für das Musikfestival in den Flensburger Höfen. "Die Auszeichnung bedeutet mir viel, nicht nur für mich, sondern auch für den Verein", sagte sie. Richter kam vor über 20 Jahren aus England nach Deutschland und entdeckte während eines Praktikums im Flensburger Kulturbüro das Musikfestival "Hofkultur", bei dem jährlich in den Flensburger Hinterhöfen verschiedene Musik- und Kunstveranstaltungen angeboten werden. Seit 2012 ist Vicky Richter 1. Vorsitzende der Hofkultur.

Die kleinste Drehleiter Deutschlands für Helgoland

Und aus Helgoland erhält Heiko Ederleh die Ehrennadel des Landes. Er engagiert sich seit über 40 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Helgoland, erst als Jugendgruppenleiter, dann als Gruppenführer und seit 2004 als Wehrführer. Die Inselfeuerwehr kümmert sich unter anderem um Brandschutz für die Häfen und Flugplätze und – einzigartig in Schleswig-Holstein – um die Bergrettung an den Felsen. Heiko Ederleh hat sich dafür eingesetzt, dass eine spezielle Drehleiter, die kleinste in ganz Deutschland, für das autofreie Helgoland und ein Unimog für die Nebeninsel Düne beschafft wurde, so das Land.

Weitere Informationen Tag des Ehrenamts: So engagiert sich Schleswig-Holstein Rund 43 Prozent der Menschen im Land sind ehrenamtlich tätig. Doch die Art und Weise des Engagements hat sich verändert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.09.2024 | 08:30 Uhr