Stand: 05.11.2024 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erste Schnell-Ladestation für E-Autos an unbewirtschaftetem Autobahnrastplatz

Im Kreis Plön geht heute die bundesweit erste Schnell-Ladestation an einem unbewirtschafteten Autobahnrastplatz in Betrieb. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Auf dem Parkplatz Depenauer Moor West an der A21 können Besitzer ihre Elektroautos in kurzer Zeit aufladen. Nach den Plänen der Autobahn GmbH sollen solche Schnellladeparks an bundesweit 200 Standorten entstehen. Als unbewirtschafteter Rastplatz werden Rastplätze bezeichnet, auf denen sich nur ein WC-Häuschen befindet. Und auch abseits der Autobahnen geht der Ausbau der E-Ladestationen in Schleswig-Holstein voran. 5.760 öffentlich zugängliche Ladepunkte gibt es laut Landeskoordinierungsstelle für E-Mobilität derzeit. Das sind rund 500 mehr als zu Jahresbeginn. Parallel dazu ist in Schleswig-Holstein auch die Zahl der Elektro- und Hybridautos gestiegen - von rund 77.000 auf 83.000. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 06:00 Uhr

HVV erhöht Preise für Bus und Bahn

Wer zum Beispiel in Südholstein und Hamburg mit Bussen und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) unterwegs ist, muss zum 1. Januar 2025 tiefer in die Tasche greifen. Dem NDR liegen die neuen Tarife vor, die der Senat heute beschließen will. Demnach sollen etwa die beiden beliebtesten Einzeltickets für zwei Tarifringe und auch die Kurzstrecke um zehn Cent teurer werden. Außerdem wird es nur noch ein Ganztagesticket als Tageskarte geben - und nicht mehr das 9-Uhr-Ticket. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Hamburg: HVV erhöht Fahrkartenpreise ab 2025 Viele Einzelfahrkarten sollen im kommenden Jahr etwa 10 Cent teurer werden und die 9-Uhr-Tageskarte soll ihre Zeit-Beschränkung verlieren. mehr

Mitarbeiter von FSG und Nobiskrug: Freistellung beendet

Die 530 Mitarbeitenden der Werften FSG und Nobiskrug können heute wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Wie der Betriebsrat NDR Schleswig-Holstein bestätigte, wurde die Freistellung am Montagmittag aufgehoben. Mehr als zwei Wochen lang waren die Beschäftigten an beiden Standorten freigestellt. Die offizielle Begründung der Geschäftsführung: Sanitäre Anlagen wurden nicht mehr gereinigt. Der Betriebsrat fragt sich unterdessen, was die Mitarbeitenden tun sollen, da Aufträge fehlten. Immer wieder kam es in letzter Zeit zu Verspätungen bei der Lohnzahlung. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 06:00 Uhr

Unbefristeter Streik im privaten Busgewerbe von heute an möglich

Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein stehen die Zeichen auf unbefristeten Streiks. Von heute an kann nach Angaben der Gewerkschaft ver.di überall gestreikt werden - auch ohne Vorankündigung. Dazu zähle auch die Möglichkeit, dass Busse während der Fahrt in den Streik gehen. In einer Urabstimmung stimmten laut ver.di fast 99 Prozent der stimmberechtigten Beschäftigten für eine Ausweitung des Arbeitskampfes. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Unbefristete Streiks im privaten Busgewerbe in SH möglich Fast 99 Prozent der Stimmberechtigten des OVN stimmten für eine Ausweitung der Streiks. Sie sind ab heute jederzeit möglich. mehr

Wetter: Viele Wolken und etwas Regen

Heute ist es meist dicht bewölkt, teils neblig-trüb und verbreitet trocken. Nur vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Lübeck bis 11 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach, an der Nordsee mäßig aus südöstlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 04. November und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2024 | 07:00 Uhr