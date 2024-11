Stand: 05.11.2024 17:19 Uhr Steuerschätzung: SH rechnet bis 2028 mit höheren Einnahmen

Schleswig-Holstein kann laut Oktober-Steuerschätzung in den kommenden Jahren mit höheren Einnahmen rechnen. Das hat Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) am Dienstag bekannt gegeben. Laut der Ministerin steigen die Steuereinnahmen in den Jahren 2024 bis 2028 insgesamt um rund 226 Millionen Euro. Das liegt unter anderem daran, dass inzwischen im Verhältnis zu den anderen Bundesländern mehr Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein leben und die Verteilung von Geldern entsprechend angepasst wurde. Doch es sei keine Zeit, sich zurückzulehnen, so Schneider.

Zusätzliche Einnahmen sind bereits verplant

Die Grünen-Politikerin machte deutlich, dass den Mehreinnahmen auch zweckgebundene Aufgaben gegenüberstehen, wie zum Beispiel das Startchancenprogramm oder die Wärmeplanung. Das Geld, das zusätzlich reinkommt, sei bereits verplant. Auch die Kommunen können mit mehr Geld rechnen. Nach der jüngsten Steuerschätzung erhalten sie 6,9 Milliarden Euro in diesem Jahr und damit 42 Millionen Euro mehr als bisher angenommen.

Archiv 4 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Steuern Haushaltspolitik