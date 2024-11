Hamburg: HVV erhöht seine Fahrkartenpreise ab 2025 Stand: 04.11.2024 18:51 Uhr Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) erhöht seine Fahrpreise nur moderat. Das hat NDR 90,3 erfahren. Viele Einzelfahrkarten werden 10 Cent teurer, die 9-Uhr-Tageskarte verliert ihre Zeit-Beschränkung.

Einzelfahrkarten machen nur noch 10 Prozent des HVV-Umsatzes aus, weil mehr als eine Million Menschen im Großraum Hamburg ein Deutschlandticket besitzen.

Erhöhung um 10 Cent für zwei Ringe und Kurzstrecke

Zum 1. Januar soll der Preis für die beiden beliebtesten Einzeltickets um je 10 Cent steigen: Zwei Tarifringe kosten dann 3,90 Euro, die Kurzstrecke kostet dann 2,10 Euro. Einen Preissprung von 30 Cent macht dagegen der Nahbereich-Fahrschein auf 3,40 Euro.

Ganztagesticket ersetzt 9-Uhr-Ticket

Eine kleine Revolution geschieht bei den Tageskarten. Es gibt dann nur noch eine: das Ganztagesticket. Und das wird einen Euro billiger als bisher. Dafür entfällt das erst ab 9 Uhr geltende Tagesticket. Für 30 Cent mehr kann man ab Januar schon in der Früh die Tageskarte nutzen.

Deutschlandticket steigt auf 58 Euro

Das Deutschlandticket steigt zum Januar bundesweit von 49 Euro auf 58 Euro. Für Schülerinnen und Schüler bleibt es in Hamburg gratis. Hamburgs Sozialticket verteuert sich um 3,50 Euro. Der Senat zahlt die Differenz. Die ganze Tariferhöhung um 5 Prozent will er am Dienstag beschließen.

