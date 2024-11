Sylt: Ex-Bürgermeister Nikolas Häckel ist tot - Polizei klärt Umstände Stand: 05.11.2024 14:12 Uhr Sylts ehemaliger Bürgermeister Nikolas Häckel ist tot. Das bestätigte ein Sprecher der Gemeinde Sylt NDR Schleswig-Holstein. Die Polizei beschäftigt sich mit den näheren Todesumständen.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, ist gestorben. Der gebürtige Sylter wurde 50 Jahre alt. Häckel war von Mai 2015 bis Oktober 2024 Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Er war Ende September von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde abgewählt worden.

Polizei bestätigt: Häckel in Hamburg gestorben

Einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge war Häckel Ende Oktober in der Wohnung eines Mannes in Hamburg zusammengebrochen. Den Mann soll er über eine Dating-Plattform kennengelernt haben. Die Polizei bestätigte NDR Schleswig-Holstein die Zeitungsinformationen.

Der ehemalige Sylter Bürgermeister wurde dann in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Dort starb er laut Polizei Ende vergangener Woche. Die Hamburger Polizei führt den Angaben zufolge ein Todesermittlungsverfahren.

Gemeinde Sylt: Tiefes Mitgefühl gilt der Familie

In einer offiziellen Stellungnahme der Gemeinde Sylt heißt es am Dienstag: "Wir alle sind zutiefst betroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie." An Spekulationen zur Todesursache werde man sich auch mit Rücksicht auf die Familie nicht beteiligen, sagte ein Sprecher.

Gemeinde Sylt lehnt Wiedereingliederung ab

Nach einer monatelangen Krankschreibung wegen eines Burn-outs hatte der parteilose Häckel seit Juli eigentlich wieder arbeiten wollen. Doch die Gemeinde lehnte eine Wiedereingliederung ab. Der Antrag auf Abwahl war von allen Fraktionen mit Ausnahme des SSW eingeleitet worden.

Vorwurf: Häckel als Bürgermeister überfordert

Beim Abwahl-Antrag sei es nicht um die Person gegangen, hieß es stets in der Gemeindevertretung. Häckel sei mit dem Amt überfordert und habe es nicht geschafft, einen regulären Haushalt aufzustellen.

Häckel: Fehler ja, aber keine schwerwiegenden

Häckel verwies auf seine langjährige Tätigkeit als Verwaltungschef. Er habe sicherlich Fehler gemacht, aber keine schwerwiegenden, so seine Einschätzung damals. Seine Abwahl nahm der 50-Jährige scheinbar gelassen hin: "Jetzt gehe ich in Pension, werde mein Leben genießen, Urlaube machen, Hobbys ausleben - und das mit 50 zu starten, finde ich ein riesiges Geschenk", sagte er.

Lebenslauf: Von Sylt nach Kronshagen und zurück

Nikolas Häckel wurde 1974 auf Sylt geboren, machte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Westerland und anschließend an der Fachhochschule sein Diplom als Verwaltungswirt.

Häckel ging dann für zwölf Jahre nach Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und war Leiter des Bauamtes. Er kehrte aber zurück in seine Heimat, auf die nordfriesische Nordseeinsel Sylt.

