Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 14.05.2025 07:05 Uhr

Leere Wachtürme: DLRG-Rettungsschwimmer an Westküste gesucht

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sucht Retter für die Westküste. "Die Vor- und Nachsaison, das bedeutet im Mai, Juni und September, stellen uns jedes Jahr vor die Herausforderung ehrenamtliche Rettungsschwimmer zu rekrutieren", sagt der DLRG-Geschäftsführer in Schleswig-Holstein, Ken Blöcker. Wer mindestens 16 ist, das Rettungsschwimmabzeichen Silber hat und mindestens sieben Tage im Dienst sein kann, kann sich bei der DLRG bewerben. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2025 09:30 Uhr

Feuer in Reha-Einrichtung in Damp im Kreis Rendsburg-Eckernförde

In Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Dienstagabend in einer Reha-Einrichtung gebrannt. Etwa 400 Menschen mussten deshalb laut Polizei für kurze Zeit die Einrichtung verlassen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten alle Gäste wieder zurück. Verletzte gab es nicht. Das Feuer war in einem Zimmer im 8. Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass eine defekte Powerbank den Brand verursacht hat. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2025 07:00 Uhr

Pinneberg: Briefzusteller fälschen offenbar Rechnungen

Die Polizei Pinneberg verdächtigt zwei 26- und 54-jährige Männer, Firmen um mehrere tausend Euro betrogen zu haben. Sie sollen im Großraum Pinneberg offenbar Briefe mit Rechnungen geöffnet und dann die IBAN geändert haben. Nach Angaben eines Sprechers wurden deswegen bereits am Freitag die Wohnung der beiden Verdächtigen in Hamburg-Schnelsen durchsucht. Die Tatverdächtigen haben offenbar für ein Subunternehmen des Briefversands gearbeitet. Ende 2024 sollen sie zahlreiche Briefsendungen unrechtmäßig geöffnet haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2025 19:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Heute scheint neben mal mehr, mal weniger Wolken die Sonne. Meist bleibt es dazu trocken, erst in Richtung Abend kann es Schauer geben. Die Höchstwerte erreichen 16 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein zunehmend mäßiger bis frischer Nordwestwind mit starken, auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) am Abend teils stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2025 16:00 Uhr

