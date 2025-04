Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 29.04.2025 08:44 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 29. April 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Olympia: Stadt und Landesregierung wollen Segelwettkämpfe in Kiel

Das Land Schleswig-Holstein und die Stadt Kiel setzen sich dafür ein, dass die Segelwettkämpfe bei Olympischen Spielen bei Kiel in der Ostsee stattfinden. Am Dienstagnachmittag sollen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport und Tourismus in Kiel über die Pläne informiert werden. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) werden dabei sein. 2026 entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund, ob und mit welchem Konzept sich Deutschland für die Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben wird. Im Fokus stehen die Spiele 2036 oder 2040. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 09:30 Uhr

Drehstart für neue “Nord bei Nordwest”-Folge auf Fehmarn

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) haben die Dreharbeiten für die 30. Folge der erfolgreichen Krimireihe "Nord bei Nordwest" begonnen. Bis Ende Mai drehen Teams an mehreren Orten auf der Insel sowie in Hamburg, teilte der NDR mit. Die neue Folge trägt den Titel "Das dritte Grab" und soll Anfang 2026 im Ersten und in der ARD-Mediathek erscheinen. Die Ermittler Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) stoßen dieses Mal auf eine rätselhafte Mordserie auf einem Friedhof. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 09:30 Uhr

Busfahrgäste in Kiel: Rekordhoch bei Kundenzufriedenheit

Busfahrgäste in Kiel sind 2024 deutlich zufriedener gewesen als in vorherigen Jahren. Das zeigt die jährliche Untersuchung der Kundenzufriedenheit der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Die Gesamtnote lag demnach im vergangenen Jahr bei 1,83 - das ist der beste Wert seit Beginn der Erhebungen vor 15 Jahren. 2023 lag die Durchschnittsnote noch bei 2,35. Besonders erfreulich ist laut Stadt Kiel, dass sich die Bewertungen der Kundinnen und Kunden in allen Bereichen verbessert haben. Bestnoten gab es zum Beispiel für die Kompetenz und Freundlichkeit des Fahrpersonals. Grundlage der Erhebung waren rund 2.500 Interviews mit Fahrgästen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 09:30 Uhr

Westküstenklinikum Heide als Versorgungszentrum zertifiziert

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie hat die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Westküstenklinikum in Heide (Kreis Dithmarschen) zertifiziert. Damit gehört die Klinik zu insgesamt vier Versorgungszentren im Land. Hauptkriterium für das Zertifikat ist die Erfahrung der einzelnen Operateure. In der Klinik wurden im vergangenen Jahr bei mehr als 600 Patientinnen und Patienten künstliche Gelenke eingesetzt. Seit 2019 ist die Zahl dieser Operationen um 70 Prozent gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 09:30 Uhr

Immer mehr Senioren in SH sind in schwere Autounfälle verwickelt

Ältere Menschen in Schleswig-Holstein sind gegen den allgemeinen Trend häufig in schwere Unfälle mit Toten und Verletzten verwickelt. Dies geht aus einer in Berlin veröffentlichten Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Während die Zahl der an Unfällen mit Verletzten und Getöteten beteiligten Autofahrer insgesamt zwischen 2013 und 2023 um 13 Prozent auf rund 11.500 zurückging, stieg sie in der Gruppe der älteren Autofahrer ab 75 Jahren um 36 Prozent auf rund 1.100. Ein Grund ist laut GDV, dass Seniorinnen und Senioren insgesamt länger und mehr mit dem Auto fahren. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 09:00 Uhr

European League Handball: Kiel und Flensburg müssen ran

Noch ein Spiel trennen die Handballer vom THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt von der Endrunden-Teilnahme der European League Ende Mai in Hamburg. Am Dienstagabend (29.4.) fällt die Entscheidung, wer beim Final Four dabei ist. Die Ausgangslage vor den Viertelfinal-Rückspielen ist gut: Der THW Kiel erreichte vor einer Woche ein 26:26 bei Limoges Handball. Sollten die Kieler ihr Heimspiel gegen den Tabellensiebten der französischen Liga gewinnen, stehen sie im Halbfinale. Titelverteidiger Flensburg-Handewitt würde nach dem 29:26-Hinspielerfolg bei GOG Gudme sogar bei einer Niederlage mit zwei Toren Differenz das Ticket für das Final Four lösen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 08:00 Uhr

Aktionsplan für die Ostsee in Eckernförde vorgestellt

Um den schlechten Zustand der Ostsee zu verbessern, hat die Landesregierung einen Aktionsplan aufgestellt. Am Montagabend wurde dieser erstmals Interessierten in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vorgestellt. Möglichst viele sollen für einen besseren Schutz zum einen begeistert werden und zum anderen mitmachen, so der Plan. Man werde über Vorschläge, Wünsche und Hinweise diskutieren und einige womöglich auch einbinden, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Er hatte ursprünglich einen Nationalpark geplant. Der Aktionsplan jetzt ist laut Goldschmidt aber mehr als eine Alternative. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 07:00 Uhr

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall auf A7

Auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat es in der Nacht zu Dienstag (29.4.) in Richtung Norden einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Nach Angaben der Polizei war um kurz vor Mitternacht eine 34-Jährige mit nahezu voller Geschwindigkeit auf ein Auto vor ihr aufgefahren. Dieses wurde durch den Aufprall in ein drittes Fahrzeug geschoben. Die Frau und der Fahrer vor ihr wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte die 34-Jährige getrunken. Die Autobahn blieb Richtung Norden wegen der Aufräumarbeiten bis etwa 3 Uhr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 06:30 Uhr

Elektronische Patientenakte startet auch in SH

Nach der Testphase in mehreren Modellregionen geht am Dienstag (29.4.) die elektronische Patientenakte für gesetzlich Versicherte auch in Schleswig-Holstein an den Start. In der elektronischen Patientenakte (ePA) wird künftig die Krankengeschichte von Versicherten digital gespeichert. Sie werde in den Hausarztpraxen dringend gebraucht, erklärte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes SH, Jens Lassen. Auch die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein (KVSH) hält die ePA grundsätzlich für eine Erleichterung. Es müsse allerdings alles reibungslos laufen und die Sicherheit der Daten gewährleistet sein, so KVSH-Sprecher Marco Dethlefsen. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 06:00 Uhr

Landjugend freut sich über immer mehr Mitglieder in SH

Die Zahl der Landjugend-Mitglieder in Schleswig-Holstein ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das belegen aktuelle Zahlen, die NDR Schleswig-Holstein vorliegen. Während es vor Corona noch 7.000 Mitglieder waren, sind es aktuell 8.500, aufgeteilt in 86 Gruppen aus elf Kreisen. Damit gehört der Landjugendverband Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben zu den größten in Deutschland. Der große Reiz sei die Gemeinschaft, miteinander etwas zu bewegen, sagt der Vorsitzende der Landjugend auf Fehmarn, Ole Hopp. Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) etwa gibt es viele Events im Jahr wie das Anbaden, das Grabenspringen oder das Maifeuer. | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken und Sonne im Mix

Heute gibt es Sonne und Wolken. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte erreichen 18 Grad in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) und 21 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 29.04.2025 06:00 Uhr

