Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 21.02.2025 07:54 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 21. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Vor der Jugendkammer des Itzehoer Landgerichts müssen sich von Freitag an vier Brüder wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes verantworten. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft vergangenen Juli in Wedel (Kreis Pinneberg) auf einen Lehrer der Volkshochschule eingestochen haben. Die vier jungen Männer hätten unter einem Vorwand ein Treffen mit dem Volkshochschullehrer vereinbart. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie dem 67-Jährigen dann auf dem Parkplatz der VHS mehrfach in den Oberkörper gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Die vier Angeklagten sind Brüder, die zur Tatzeit zwischen 17 und 21 Jahre alt waren. Wie genau ihr Verhältnis zu dem Lehrer war, dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Ein Urteil könnte es Ende Juli geben. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen VHS-Lehrer niedergestochen: Prozessauftakt am Landgericht Vier Brüder sollen einen VHS-Lehrer in Wedel niedergestochen haben. Heute beginnt der Prozess am Itzehoer Landgericht. mehr

In rund 60 Küsten- und Inselorten im Kreis Nordfriesland werden am Abend die Biikefeuer angezündet. Mit diesem alten Brauch sollen die bösen Geister des Winters vertrieben werden. Auch für Urlauber ist das Biikebrennen ein wichtiger Tag. Es findet unter anderem in Sankt Peter-Ording, Husum und auf Föhr, Amrum und Sylt statt. Laut Tourismusagenturen kommen durch das Biikebrennen mehr Urlauber. Auf Amrum werden rund 15.000 Gäste über die Biiketage erwartet. Das Geschäft nehmen Hotellerie und Gastronomie gerne mit, so die Agenturen weiter. Dass die Biike in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, lockt laut Agenturen mehr Touristen zu diesem Brauch in die Regionen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 07:00 Uhr

Weitere Informationen Biikebrennen 2025: Wo die Feuer an der Nordsee lodern An der nordfriesischen Küste brennen heute die traditionellen Biikefeuer. Wo können Gäste den alten Brauch erleben? mehr

Auf einem Recyclinghof in Nützen (Kreis Segeberg) hat es in der Nacht gebrannt. Laut Feuerwehr brach auf dem Gelände der Firma gegen 23 Uhr ein Feuer aus, nachdem ein Container, in dem Metall-Späne gelagert werden, in Brand geraten war. Die Löscharbeiten dauerten knapp fünf Stunden, mehrere Wehren waren mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort. Nach Feuerwehrangaben gab es keine Verletzten. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 06:00 Uhr

Die neue Landessynode der Nordkirche hat am Donnerstagabend ihr neues Präsidium gewählt. Die Synodalen haben Anja Fährmann zu ihrer neuen Präses gewählt. Die Hamburger Juristin gewann den ersten Wahlgang mit 141 von 155 Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigte die neue Präses als erfahrene und engagierte Synodale. Fährmann ist seit Gründung der Nordkirche 2012 Mitglied der Landessynode. Auf der Tagesordnung der Synode stehen unter anderem Änderungen zur Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren. Am Sonnabend soll ein Bericht zur Arbeit der Anerkennungskommission für Betroffene sexualisierter Gewalt in der Nordkirche vorgestellt werden. Das Kirchenparlament tagt bis Sonnabend in Lübeck-Travemünde. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Synode der Nordkirche trifft sich in Travemünde Am Donnerstagnachmittag ist die Synode der Nordkirche mit einem Gottesdienst offiziell eröffnet worden. mehr

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga sein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten HC Erlangen mit 28:24 gewonnen. Mit dem 20. Sieg im 20. Spiel gegen Erlangen rückt die Mannschaft vom fünften auf den dritten Platz vor. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel und HSV Hamburg mühen sich zu Heimsiegen Handball-Rekordmeister THW Kiel setzte sich zu Hause mit 28:24 gegen Erlangen durch, der HSV Hamburg rang Bietigheim mit 37:36 nieder. mehr

Nach Brand in Büsumer Ferienanlage: Leichnam gefunden

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Büsum (Kreis Dithmarschen) haben Polizei, THW und Feuerwehr am Mittwoch eine Leiche in den Trümmern gefunden. Sie konnte aber noch nicht identifiziert werden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben aber davon aus, dass es sich um eine 58-jährige Frau handelt, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war. Am Freitag werden die Ermittler erneut in das Haus gehen und anfangen, nach der Brandursache zu suchen. Rund 150 Feuerwehrleute waren am Mittwoch im Einsatz. Zehn Bewohner konnten sie in Sicherheit bringen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2025 19:00 Uhr

Weitere Informationen Vermisste nach Großbrand in Ferienanlage in Büsum: Leiche gefunden Die Brandermittler konnten am Donnerstag das Gebäude betreten. Die Leiche konnte allerdings nicht identifiziert werden und kommt nun in die Rechtsmedizin. mehr

Bis zum Vormittag fällt noch etwas Regen oder Sprühregen. Es ist meist bewölkt und trüb. Später sind auch Auflockerungen möglich, es ist dann meist trocken und wird mild. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und bis zu 13 Grad in Tornesch (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See mäßiger bis frischer, phasenweise stark böiger Wind aus dem Süden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 21. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 07:00 Uhr