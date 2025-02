Stand: 18.02.2025 09:17 Uhr Synode der Nordkirche trifft sich in Travemünde

In Lübeck-Travemünde kommt am Donnerstag die neu gewählte Landessynonde der Nordkirche zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Wie die Nordkirche mitteilte, beginnt die Tagung mit einem Gottesdienst in der St.-Lorenz-Kirche. Eine der ersten Aufgaben des Kirchenparlaments mit 155 Mitgliedern ist die Wahl eines neuen Präsidiums. Am Donnerstagabend wird zudem Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Grußwort halten. Am Freitag und Samstag sollen weitere Wahlen und Abstimmungen über Kirchengesetze folgen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck