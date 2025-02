Vermisste nach Großbrand in Ferienanlage in Büsum: Leiche gefunden Stand: 21.02.2025 09:08 Uhr In Büsum hat die Feuerwehr am Mittwoch einen Brand in einem Haus mit Ferienwohnungen im Rosengrund gelöscht. Eine Frau wird noch vermisst. Am Donnerstag haben Einsatzkräfte einen Leichnam in dem Haus gefunden.

Polizei, THW und Feuerwehr haben am Donnerstag einen Leichnam in dem Mehrfamilienhaus in Büsum (Kreis Dithmarschen) gefunden. Die Leiche konnte allerdings nicht identifiziert werden und kommt nun in die Rechtsmedizin. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich dabei um die 58-jährige seit dem Brand vermisste Frau handelt. Am Freitag werden die Ermittler erneut in das Haus gehen und dann anfangen, nach der Brandursache zu suchen.

In der Wohnung der Vermissten war der Brand nach Angaben der Feuerwehr ausgebrochen. Sie war mit etwa 150 Kräften und unter anderem mit zwei Drehleitern im Einsatz. Die Feuerwehrleute schnitten das Dach, das im Vollbrand stand, an verschiedenen Stellen auf, um gezielt Wasser einzuleiten. Die Wohnung der Frau konnten sie nicht mehr betreten.

Gebäude verschachtelt, schwierige Brandbekämpfung

Das Gebäude mit insgesamt zehn Wohnungen ist sehr verschachtelt. Wehrführer Dennis Scheffler sagte am Mittwoch, er befürchte, dass die vermisste Frau es nicht nach draußen geschafft habe. Erschwerend bei dem Einsatz im Rosengrund kamen die Minustemperaturen hinzu. An der Einsatzstelle war es durch das Löschwasser extrem glatt.

