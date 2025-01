Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 28.01.2025 07:41 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 28. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Neue Pläne für stillgelegte Bahnstrecke Hamburg-Geesthacht

Die Bahnstrecke Hamburg-Geesthacht könnte möglicherweise reaktiviert werden. Schleswig-Holstein und Hamburg starten die Vorplanungen dafür und haben nach eigenen Angaben dafür eine Vereinbarung über 1,5 Millionen Euro abgeschlossen. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss im Landtag muss noch zustimmen. Die AKN Eisenbahn GmbH sei mit der Vorplanung beauftragt, teilte das Verkehrsministerium in Kiel mit. Die soll voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen sein. Der letzte reguläre Personenzug auf dieser Strecke ist laut Verkehrsministerium vor etwa 70 Jahren gefahren. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:00 Uhr

Mehrere Feuerwehren sind am Montagabend zu einem Einsatz in Steenfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Hanerau-Hademarschen ausgerückt. Nach Angaben der Helfer brannte es in einer Werkstatt auf einem Bauernhof. Bis zu 100 Kräfte waren etwa zweieinhalb Stunden vor Ort und konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 07:30 Uhr

Vor fünf Jahren ist das Coronavirus erstmals in Deutschland aufgetreten. Im März 2020 wurden die Schulen geschlossen und der Unterricht fand online statt. Seither haben sich auch Bildungspolitik und Schulen verändert. Inzwischen gehören Online-Lernplattformen zum Standard. Der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert aber, dass die Schulen unterschiedlich gut mit technischen Geräten ausgestattet sind, es fehle ein landesweiter Standard. Die Landesschülersprecher der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sehen es positiv, dass die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen mehr im Fokus ist. Es fehle aber nach wie vor eine ausreichende psychologische Betreeung, um den großen Bedarf an Hilfe zu decken. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 07:00 Uhr

Über 24.000 Menschen in Norddeutschland haben an einer nicht-repräsentativen Umfrage von #NDRfragt zur Beurteilung der Corona-Maßnahmen teilgenommen. Die Hälfte der rund 6.000 befragten Menschen in Schleswig-Holstein ist der Meinung: Die Corona-Maßnahmen waren völlig in Ordnung. Fünf Prozent finden, die Maßnahmen hätten noch strenger sein können. Für 43 Prozent sind die Einschränkungen zu weit gegangen. Am stärksten haben sich die Menschen hier im Land durch Kontaktverbote oder die Schließung öffentlicher Einrichtungen wie Restaurants oder Geschäfte eingeschränkt gefühlt. 23 Prozent der Befragten sagen, dass das Vertrauen in die Politik stark abgenommen habe. Die Corona-Maßnahmen sollten politisch stärker aufarbeitet werden, findet die Mehrheit der befragten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 07:00 Uhr

Steueroase Sachsenwald soll eingemeindet werden

Die Steuerprivilegien im Sachsenwald haben deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Am Montag haben sich unter anderem der Landrat des Kreises Herzogtum-Lauenburg, Vertreter des Landes und der angrenzenden Gemeinden sowie der Eigentümer Gregor von Bismarck getroffen. Sie berieten darüber, wie es mit dem Gebiet weitergehen soll. Der Sachsenwald ist bisher gemeindefreies Gebiet mit Steuerprivilegien, die es Firmen attraktiv machen, sich hier anzusiedeln. Das Land will den Sachsenwald nun in eine der umliegenden Kommunen eingemeinden. Diese sollen sich laut Innenministerium untereinander einigen, wer das Gebiet übernimmt. Nach Angaben von Landrat Mager ist bei dem Termin bereits über die Chancen und Risiken einer Eingemeindung gesprochen worden. Die Kommunen wollen jetzt zunächst intern über das Thema diskutieren, bevor dann weitere Gespräche folgen. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 07:00 Uhr

Holocaust-Gedenktagveranstaltung in der Marineschule Mürwik

Am Montag haben anlässlich des Holocaust-Gedenktags auch in Schleswig Holstein zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden. Vor dem Opernhaus in Kiel bildeten nach Angaben der Polizei etwa 9.000 Personen eine Menschenkette. Die zentrale Gedenkfeier des Landes fand in der Marineschule Mürwik in Flensburg statt - ein nicht unumstrittener Ort. Hier wurden im Mai 1945 die letzten finsteren NS-Kapitel geschrieben. Dass sich 80 Jahre nach dem Sturz der "Reichsregierung Dönitz" in Mürwik sich der schleswig-holsteinische Landtag diesen Ort für die Gedenkfeier ausgesucht hat, sorgte im Vorfeld auch für Kritik von Historikern und aus der Landespolitik. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) verteidigte die Standortwahl. Gerade eine solche Auseinandersetzung mit den Abgründen deutscher Geschichte setze neue Impulse für das Erinnern und Gedenken. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Tagsüber trocken, zum Abend hin etwas Regen

Heute zeigt sich zwischen den Wolken auch immer wieder die Sonne. Regional fallen die Wolken auch dichter aus, zum Abend zieht von Norden und Westen Regen auf. Die Temperaturen liegen bei 6 Grad in Westerland auf Sylt und 9 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, teils frischt er auch böig auf. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 06:00 Uhr

