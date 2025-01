AKN plant Comeback der Bahnstrecke Geesthacht-Hamburg Stand: 28.01.2025 12:28 Uhr Gute Nachrichten für Pendler: Schleswig-Holstein und Hamburg die stillgelegte Bahnstrecke Hamburg-Geesthacht reaktivieren. In Kürze sollen Vorplanungen der AKN starten. Aktuell rollt dort nur eine Museumsbahn.

von Jannik Wölffel

Die Pläne Schleswig-Holsteins und Hamburgs, die stillgelegte Bahnstrecke Hamburg-Geesthacht zu reaktivieren, nehmen Formen an. Dank einer gemeinsamen Vereinbarung über 1,5 Millionen Euro steht jetzt die Finanzierung der Vorplanungen, die von der AKN Eisenbahn GmbH durchgeführt werden sollen. Ziel ist nach Angaben des Verkehrsministeriums in Kiel, diese Vorplanungen bis Ende 2026 abgeschlossen zu haben. Die Zustimmung des zuständigen Wirtschafts- und Finanzausschusses im Schleswig-Holsteinischen Landtag wird für Mitte Februar erwartet.

Geesthacht seit 70 Jahren ohne Bahnanbindung

Tobias von der Heide (CDU), Staatssekretär im Verkehrsministerium, sieht in der geplanten Reaktivierung der Strecke einen entscheidenden Schritt für eine verbesserte Mobilität der Menschen in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Die Stadt mit etwa 35.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat seit 70 Jahren keinen regulären Personenzug mehr. Künftig aber, so die vorläufigen Pläne, soll eine S-Bahn bis nach Bergedorf fahren, später könnte eine Anbindung zum Hamburger Hauptbahnhof folgen. "Das wird den Menschen in und um Geesthacht viele Vorteile bringen", sagte von der Heide.

"Ein Meilenstein für die Metropolregion"

Auch Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Anjes Tjarks, steht voll hinter den Plänen. Er nennt die Reaktivierung einen weiteren Meilenstein für die Metropolregion. Die Strecke Hamburg-Geesthacht sieht Tjarks als Teil eines größeren Projekts zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Sie soll zum Beispiel auch neue Schienenverbindungen wie die S4 und S5 die oft stauträchtigen Straßen in der Metropolregion entlasten.

