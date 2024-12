Mehr als 200 Schließfächer in Lübecker Bankfiliale aufgebrochen Stand: 23.12.2024 16:58 Uhr In einer Deutschen Bank-Filiale haben Unbekannte am Wochenende Schließfächer aufgebrochen. Sie entkamen offenbar mit einem Teil der eingelagerten Wertsachen. Die Polizei sucht nun Hinweise.

von Jannik Wölffel

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in einer Filiale der Deutschen Bank in der Lübecker Innenstadt mehr als 200 Bankschließfächer aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich in der Filiale am Kohlmarkt, wie die Polizei am Montag bekannt gab. Zu dem Zeitpunkt waren demnach keine Menschen in der Filiale.

Nachdem der Alarm ausgelöst hatte waren Einsatzkräfte der Polizeidirektion Lübeck nach eigenen Angaben innerhalb weniger Minuten vor Ort. Das Gebäude wurde demnach umstellt und durchsucht, jedoch ohne Erfolg - die Täter waren bereits verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass ein großer Teil des Inhalts der aufgebrochenen Schließfächer gestohlen wurde. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Auch ob eine organisierte Tätergruppe dahinter steckt, ist nicht bekannt.

Eine Ermittlungsgruppe der Polizei erstellte - in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank - eine Liste der betroffenen Schließfachkunden. Diese sollten noch am Montag informiert werden.

Die Polizei bittet zudem die Öffentlichkeit um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ungewöhnliche Beobachtungen rund um den Kohlmarkt, insbesondere in der Schmiedestraße oder Sandstraße, gemacht haben. Unter der Telefonnummer (0451) 131 22 22 können Hinweise zur Tat gegeben werden. Geschaltet ist das Telefon am Montag bis 22 Uhr und am Dienstag von 7 bis 14 Uhr. Außerhalb dieser Zeit nimmt jede Polizeistelle Hinweise entgegen.

