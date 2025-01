Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 25.01.2025 10:25 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 25. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



In Neumünster findet am Vormittag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus, Ausgrenzung und Hass statt. Ein breites Bündnis aus Parteien, Vereinen und Gewerkschaften hat zu einer Kundgebung aufgerufen. Anlass ist eine Demonstration der AfD, die ebenfalls am Vormittag startet. Nach Angaben der Stadt werden auf beiden Seiten etwa 500 Menschen demonstrieren. Dass beide Demonstrantengruppen aufeinandertreffen, hat die Polizei im Vorfeld nach eigenen Angaben unterbunden. Dementsprechend sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich bis voraussichtlich 15 Uhr auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Teilweise werden Straßen und Plätze für Autos komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2025 09:00 Uhr

Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel unentschieden gegen Wolfsburg

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel gegen Wolfsburg einen wichtigen Punkt erkämpft. Der Aufsteiger rettete durch den Treffer von Steven Skrzybski in der Schlussphase ein 2:2 bei den Wölfen. Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp sagte nach dem Spiel: "Kiel hält als Tabellen-17ter Anschluss an den Relegationsplatz." Wolfsburg hat sich vorerst auf Platz sechs geschoben. Bei der Partie von Wolfsburg und Kiel ist es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen der Kieler Ultraszene und Ordnern gekommen - drei Ordner wurden demnach leicht verletzt, es habe mehrere Anzeigen gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2025 08:00 Uhr

Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu

In ganz Deutschland nimmt die körperliche und psychische Gewalt gegen Lehrkräfte laut einer Studie für den Verband Bildung und Erziehung zu. Laut der aktuellen Studie reichen die Vorfälle von körperlichen Übergriffen, Mobbing, Beschimpfungen bis hin zu Drohungen. Der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Bildung und Erziehung in Schleswig-Holstein, Oluf Martinen, sagte, dass der Schwerpunkt wohl im Grundschulbereich liege. Die Dunkelziffer könne größer sein, da die Lehrkräfte sicher ungern zugeben, dass sie körperliche Auseinandersetzungen mit Schülerinnen und Schülern haben, so Martinen weiter. In Schleswig-Holstein belegen Zahlen aus dem sogenannten Gewaltmonitoring ebenfalls ein Zunahme. 2018 hat es im Land 29 registrierte Fälle von Gewalt gegen Lehrkräfte gegeben. Fünf Jahre später waren es bereits 54 Fälle. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt - im Süden Regen

Am Tag ist es sehr bewölkt. Vor allem in der Südhälfte gibt es zeitweise Regen. Im Norden bleibt es auch länger trocken. Gegen Abend voraussichtlich nur noch gebietsweise etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad auf Pellworm bis knapp 7 Grad in Lauenburg/Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2025 07:00 Uhr

