Neumünster: AfD-Demo und Gegendemo am Sonnabend

Wegen einer Demonstration der AfD kann es in Neumünster am Sonnabend zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Außerdem kündigte nach Angaben der Stadt ein breites Bündnis aus Vereinen, Parteien, Verbänden und Gewerkschaften eine Gegendemonstration dazu an. Betroffen davon seien zwischen 10 und 15 Uhr vor allem die Innenstadt und der südliche Teil des Ringes, wie die Stadt Neumünster mitteilt. Teilweise sind in diesem Zeitraum Straßen und Plätze für Autos gesperrt.

Polizei will Aufeinandertreffen verhindern

Die AfD hat auf ihrer Route eine Zwischenkundgebung vor der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete am Haart geplant. Auch die Gegendemonstranten wollen sich dort anschließend versammeln. Dass beide Demos aufeinandertreffen, hat die Polizei im Vorfeld eigenen Angaben zufolge aber unterbunden. Sie rechnet mit jeweils rund 500 Teilnehmenden pro Demo. Dementsprechend sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort.

