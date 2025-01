2:2 - Kein Sieger zwischen Wolfsburg und Kiel Stand: 24.01.2025 22:23 Uhr Das Nordduell in der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel hat am Freitagabend keinen Sieger gefunden. Nach zwei vollkommen unterschiedlichen Spielhälften trennten sich beide Mannschaften 2:2 (0:1) - ein Ergebnis, das keinem der Teams wirklich weiterhilft.

von Tobias Knaack

Das letzte Wort in einer intensiven, aber nicht immer hochklassigen Partie hatte Kiels eingewechselter Steven Skrzybski elf Minuten vor dem Ende (79.). Zuvor hatten Patrick Wimmer (50.) und Jonas Wind (53.) mit einem Doppelschlag kurz nach Beginn der zweiten Hälfte die Kieler Führung durch Winterneuzugang David Zec (13.) gekontert.

Das Remis hilft keinem der beiden Teams weiter - Wolfsburg nicht im Kampf um einen Europacup-Platz, Kiel nicht im Tabellenkeller. Dennoch können die "Störche" mit dem Punkt wahrscheinlich besser leben, weil der VfL im zweiten Durchgang massiven Chancenwucher betrieb.

In der kommenden Woche haben beide Nordclubs schwierige Aufgaben vor der Brust: Kiel reist am Sonnabend zum FC Bayern München (15.30 Uhr), der VfL tags drauf zu Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, beide Spiele jeweils im NDR Livecenter).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Wolfsburgs Amoura wird geblockt, Zec trifft für Kiel

Die Partie benötigte keinerlei Anlauf: Beide Teams agierten mit hoher Intensität und hohem Tempo - zunächst mit Vorteilen für die Gastgeber, die in der sechsten Minute beinahe in Führung gingen. Der Schuss von VfL-Flügelstürmer Mohamed Amoura aus dem Gewühl heraus wurde von Kiels Dominik Javorcek aber gerade noch geblockt.

Doch auch die Gäste waren gut in der Partie - und effektiv: Zec köpfte eine Jovorcek-Ecke von der linken Seite aus elf Metern in den linken Winkel. Gleich zwei Wolfsburger schafften es nicht, den Slowenen am Kopfball zu hindern. "Wölfe"-Keeper Kamil Grabara hatte keine Chance (13.).

"Wölfe" mit viel Ballbesitz und wenig Ideen

Nach der tempo- und ereignisreichen Anfangsviertelstunde verflachte die Begegnung aber immer mehr. Die Niedersachsen hatten nämlich von einem ganz viel: Ballbesitz, rund 70 Prozent. Von etwas anderem aber hatten sie viel zu wenig: Ideen, wie sie die KSV-Defensive auseinanderziehen sollten. Eine Vielzahl von Halbfeldflanken war das "Kreativste", was das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl seinen Anhängern anbot. Die quittierten diese Bemühungen zunehmend mit Raunen und Stöhnen, sobald ein Ball mal wieder ohne Abnehmer durch den Kieler Strafraum segelte.

Einzig ein Distanzschuss sorgte vor der Pause noch für ein wenig Gefahr. Der Knaller von Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis aus rund 25 Metern strich aber doch einen Meter am Kieler Tor vorbei (37.). Mehr hatten die Schleswig-Holsteiner, die mit vielen Sprints die Räume zustellten, im ersten Durchgang nicht von den zahnlosen "Wölfen" zu befürchten.

Wolfsburger Doppelschlag nach Wiederbeginn

VfL-Coach Hasenhüttl hatte genug gesehen und wechselte zum Wiederanpfiff doppelt: Yannick Gerhardt und Kilian Fischer mussten für Wimmer und Andreas Skov Olsen weichen. Und das zahlte sich umgehend aus. Während Wintertransfer Skov Olsen in der 49. Minute noch knapp scheiterte, traf Wimmer nur wenig später: Wind schickte den Österreicher am Ende einer tollen Kombination steil und der blieb vor Timon Weiner cool und erzielte den Ausgleich (50.).

Nur drei Minuten später hatten die Niedersachsen die Partie komplett gedreht - und wieder waren es Wimmer und Wind, dieses Mal nur mit vertauschten Rollen. Der dänische Stürmer köpfte eine Ecke des Österreichers ins linke untere Eck. Javorcek und Weiner sahen auf der Kieler Torlinie etwas unglücklich aus.

Wimmer zweimal im Alu-Pech

Der Wolfsburger Wirbel ging weiter - und die "Störche" nun fast unter. Einzig das Aluminium verhinderte in den Folgeminuten einen noch höheren Rückstand der Kieler. Wimmer scheiterte erst mit einem Distanzschuss an der Latte (55.), dann nach toller Ballmitnahme aus kurzer Distanz am linken Pfosten (63.).

In der Folge nahmen die Gastgeber etwas das Tempo raus, blieben aber weiter gefährlich: Sowohl Wind als auch Koulierakis ließen per Kopf beste Gelegenheiten auf den dritten Treffer aus (73. und 74.). So blieben die "Störche" im Spiel und erzielten aus dem sprichwörtlichen Nichts den Ausgleich. Der eingewechselte Benedikt Pichler legte auf Skrzybski, der trocken ins kurze Eck schoss (79.). Riesen-Jubel im Kieler Fanblock - lange Gesichter bei den Wolfsburgern nach einer lange Zeit dominanten zweiten Hälfte.

19.Spieltag, 24.01.2025 20:30 Uhr VfL Wolfsburg 2 Holstein Kiel 2 Tore: 0: 1 Zec (13.) 1 :1 Wimmer (50.) 2 :1 Wind (53.) 2: 2 Skrzybski (80.)

VfL Wolfsburg: Grabara - K. Fischer (46. Skov Olsen), Vavro, Koulierakis (87. L. Nmecha), Maehle - Arnold - Tomás (83. Vranckx), Svanberg (71. Bornauw), Gerhardt (46. Wimmer) - Wind, Amoura

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker, Zec, Komenda - Porath, Remberg, Knudsen (68. Arp), Javorcek (79. Tolkin) - Kelati (79. Gigovic), Machino (59. Skrzybski) - Harres (79. Pichler)

Zuschauer: 22103



Weitere Daten zum Spiel Grabara - K. Fischer (46. Skov Olsen), Vavro, Koulierakis (87. L. Nmecha), Maehle - Arnold - Tomás (83. Vranckx), Svanberg (71. Bornauw), Gerhardt (46. Wimmer) - Wind, AmouraWeiner - T. Becker, Zec, Komenda - Porath, Remberg, Knudsen (68. Arp), Javorcek (79. Tolkin) - Kelati (79. Gigovic), Machino (59. Skrzybski) - Harres (79. Pichler)22103

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.01.2025 | 23:25 Uhr