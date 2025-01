Demos für Demokratie in SH: Hier sind Aktionen geplant Stand: 23.01.2025 13:30 Uhr In den kommenden Wochen sind Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein geplant. Vor genau einem Jahr kamen zu den Demonstrationen Tausende Teilnehmer. Ein Überblick.

von Pia Klaus

Ausgelöst durch eine Correctiv-Recherche, sind vor gut einem Jahr im ganzen Land mehrere tausend Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt und Demokratie zu demonstrieren. Das Recherchekollektiv hatte über ein Treffen von Rechtsextremisten unter anderem mit AfD-Politikern in Potsdam berichtet. Ein Jahr später und wenige Wochen vor der Bundestagswahl, haben zahlreiche Bündnisse wieder zu Demonstrationen und Veranstaltungen aufgerufen. Sie wollen dabei unterstreichen, wie wichtig Demokratie und Vielfalt auch in Schleswig-Holstein sind.

Auf der folgenden Karte sind einige Veranstaltungen in den Wochen vor der Bundestagswahl zu finden. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

"Hoffnung strahlt hell" - Mehrere Lichtermärsche in SH geplant

Am Freitagabend sind mehrere Lichterzüge angemeldet. Unter anderem in Marne (Kreis Dithmarschen) und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) rufen die Veranstalter jeweils um 17 Uhr zu Lichtermärschen durch die Innenstadt auf. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dazu eingeladen, Laternen oder Kerzen mitzubringen und so "ein Licht für die Demokratie" zu entzünden. In Flensburg läuft am Südermarkt eine ähnliche Kundgebung unter dem Motto "Hoffnung strahlt hell" am Sonnabend (25.01.) von 16.30 Uhr bis 19 Uhr.

Kundgebung in Neumünster als Reaktion auf AfD-Veranstaltung

Am 25. Januar erwartet die Polizei in Neumünster etwa 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Ein Bündnis, unter anderem bestehend aus den Ortsgruppen der SPD, der Grünen, der Linken und der Partei Volt, hat eine Kundgebung für Toleranz und Vielfalt angemeldet. Als Reaktion auf eine Veranstaltung der AfD - die unter anderem vor einer Unterkunft für Geflüchtete stattfinden soll.

"Omas gegen Rechts" demonstrieren in mehreren Städten in SH

Auch von den sogenannten "Omas gegen Rechts" wurden mehrere Veranstaltungen angemeldet. Unter anderem in Heide (Kreis Dithmarschen), Bad Oldesloe, Ahrensburg, Glinde (alle Kreis Stormarn) und Eutin (Kreis Ostholstein). Bis zur Bundestagswahl sollen diese Treffen und Kundgebungen jeweils zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Das gilt auch für eine Veranstaltungsreihe in Preetz (Kreis Plön). Hier gibt es bis zur Bundestagswahl am 23. Februar jeden Sonnabend um 10.30 Uhr Reden von Vertretern unterschiedlicher Parteien und Gewerkschaften. Die Veranstaltungsreihe wurde von der Initiative "Demokratie tut gut - Preetz" organisiert.

In Trittau (Kreis Stormarn) veranstaltet "Der Runde Tisch Trittau" unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" am 25. Januar ab 11:30 Uhr eine Kundgebung am Europaplatz. In Meldorf (Kreis Dithmarschen) findet am ersten Februar um 13:45 Uhr auf dem Rathausplatz unter anderem ein Tanz-Flashmob statt. In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) soll es am achten Februar ab 11:55 Uhr einen Demonstrationszug vom Rathaus zum Hafen geben. Am gleichen Tag findet ab 15 Uhr in Lübeck eine Mahnwache am Markt mit Live-Musik und Redebeiträgen statt.

Am Montag (27.1.) jährt sich zum 80. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Das Theater Kiel, der Verein ZBBS e.V. und die Partnerschaft für Demokratie der Stadt haben deshalb vor dem Kieler Opernhaus zu einer Menschenkette aufgerufen. Eine solche soll es in Eutin (Kreis Ostholstein) am 15. Februar geben. Am 16. Februar zieht eine Demonstrationszug in Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von der Grundschule zum Strand.

