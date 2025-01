Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 14.01.2025 07:15 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 14. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

FDP in SH will Reform des Klimaschutzgesetzes verschieben

Die FDP im Schleswig-Holsteinischen Landtag fordert eine Verschiebung der Reform des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes der Landesregierung. Die Reform sieht vor, dass Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral sein soll. Der Fokus liegt dabei auf Solarenergie. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sieht das kritisch: Er sagt, das Gesetz sei wirtschaftlich gefährlich und würde das Handwerk und die Kommunen zu sehr belasten. Stattdessen solle auf Anreize und Technologieoffenheit gesetzt werden, nicht auf mehr Bürokratie und eine Solardachpflicht, so Vogt. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 07:00 Uhr

Holstein Kiel will zuhause gegen Dortmund punkten

In der Fußball-Bundesliga steht für Holstein Kiel am Dienstag das erste Heimspiel des Jahres gegen Borussia Dortmund an. Die Chance, den BVB zu schlagen, scheint aktuell so groß wie nie zuvor: Die Borussia schwächelt, schwirrt auf Tabellenplatz 8 herum und hat wegen einer Grippewelle große Personalprobleme. Trotzdem bezeichnet KSV-Trainer Marcel Rapp den BVB als haushohen Favoriten. Für die Kieler geht es darum, den Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsrang zu verkürzen - der Abstand beträgt aktuell fünf Punkte. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 18.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 07:00 Uhr

A24 nach Unfall bei Schwarzenbek wieder frei

Auf der A24 hat es am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Auffahrunfall gegeben. Daran beteiligt waren laut Polizei ein Lkw und ein Kleintransporter. Nach Angaben der Rettungsleitstelle sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Berlin musste zwischenzeitlich gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 05:30 Uhr

Bundestagswahlkampf: Beschädigte Wahlplakate in SH

Am Wochenende sind die ersten Wahlplakate der Parteien für die Bundestagswahl aufgehängt worden - und schon jetzt wurden die ersten wieder abgerissen, bemalt oder zerstört. Das betrifft nach Angaben der Parteien unter anderem Plakate der CDU in Kiel, Lübeck und der FDP in Neumünster. Auch die SPD in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) hatte es nach eigenen Angaben mit Vandalen zu tun. Die örtlichen Politiker gehen von einer gezielten Aktion aus. Grundsätzlich gilt: Wahlplakate gehören den Parteien - wer sie beschädigt oder zerreißt, begeht eine strafbare Sachbeschädigung. Wer ein Plakat mitnimmt, kann wegen Diebstahls zur Rechenschaft gezogen werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 20:00 Uhr

Das Wetter: Etwas Regen, aber auch Wolkenlücken

Am Dienstag gibt es viele Wolken, dazu zeitweise etwas Regen oder Sprühregen. Durch die kalten Böden kann es vor allem in der Südhälfte bis zum Mittag noch glatt sein. Hier und da tauchen auch ein paar Wolkenlücken auf, gegen Abend bleibt es von Norden her häufiger trocken. Die Höchstwerte erreichen 3 Grad in Lauenburg bis 7 Grad in Flensburg. Es weht ein mäßiger, teils frischer und stark böiger Südwest- bis Westwind, an der See frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, die zum Abend hin nachlassen. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 06:00 Uhr

