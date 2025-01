Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 10.01.2025 07:12 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Sechs Schleswig-Holsteiner beim Berliner Neujahrsempfang

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) lädt am Vormittag zum traditionellen Neujahrsempfang nach Berlin ein. Unter den 200 Gästen sind auch sechs Ehrenamtliche aus Schleswig-Holstein. Eingeladen sind Verena Balve aus Mittelangeln (Kreis Schleswig-Flensburg), Moritz Dietzsch aus Kiel, Tina Hindersmann-Schmidt aus Langwedel (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Esther Irmer aus Kalübbe (Kreis Plön) und Karina und Gerd Vahder aus Braderup (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 10:00 Uhr

Autobahnkreuz Bargteheide ab heute für 59 Stunden gesperrt

Wegen Abbrucharbeiten an der Überführung am Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) wird an diesem Wochenende die A1 vollständig gesperrt. Auch der Verkehr auf der A21 in Fahrtrichtung Süden sei von der Sperrung betroffen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Die Sperrung beginnt demnach heute Abend um 19 Uhr und endet am Montagmorgen um 6 Uhr. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 10:00 Uhr

Straßen im Norden Schleswig-Holsteins sind glatt

Die Polizei warnt vor glatten Straßen - vor allem im nördlichen Schleswig-Holstein. In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen ereigneten sich am Morgen erste Unfälle. Autos kamen von der Straße ab. Auf der A23 bei Albersdorf (Kreis Dithmarschen) prallte ein Auto gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde nach ersten Informationen der Polizei leicht verletzt. Die A23 musste gesperrt werden. Auf der B5 bei Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) kam ein Lkw in einer Kurve von der Straße ab. Gut zwei Stunden lang kam es zu Behinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 07:00 Uhr

Erdgas kostet 2025 doppelt so viel wie vor Energiekrise

Die Erdgaspreise in Schleswig-Holstein sind auch dieses Jahr hoch. Selbst mit günstigen Tarifen zahlen Kunden beim Heizen etwa doppelt so viel wie vor der Energiekrise. Auch einige Grundversorger, darunter E.ON und die Stadtwerke Neumünster, heben ihre Preise an, zeigen Recherchen von NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 07:00 Uhr

DHB-Testspiel: Handballer gewinnen gegen Brasilien

Die deutschen Handballer haben sich mit einem Testspiel-Sieg gegen Brasilien auf die Weltmeisterschaft eingestimmt. Der Kader von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte die Südamerikaner in Flensburg dank eines starken Schlussspurts deutlich mit 32:25 (13:13). Bester DHB-Werfer waren Renars Uscins, Marko Grgic und Lukas Zerbe mit jeweils vier Toren. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 07:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Schneeschauer wechseln sich ab

Heute wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab, gelegentlich kommt auch Regen, Schneeregen- oder Schneeschauer herunter. Von Norden her lockert es später am Tag auf und die Sonne kommt durch. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 5 Grad in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

