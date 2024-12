Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 19.12.2024 06:27 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 19. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



THW Kiel will sich gegen Gummersbach den Traum von Köln erfüllen

Handball-Rekordmeister THW Kiel empfängt heute seinen Bundesliga-Rivalen VfL Gummersbach zum Viertelfinal-Duell im DHB-Pokal. Bei einem Erfolg gegen die Bergischen würden die Schleswig-Holsteiner erstmals seit dem Umzug des Final Four nach Köln wieder in der Vorschlussrunde stehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel will sich gegen Gummersbach den Traum von Köln erfüllen Die Zebras" empfangen am Donnerstag den VfL zum Pokal-Viertelfinale. Mit einem Erfolg würde der THW erstmals seit dem Umzug des Final Four nach Köln im Halbfinale stehen. mehr

Lange Wartezeiten bei KfZ-Zulassungsstelle in Itzehoe

Kunden der KfZ-Zulassungsstelle in Itzehoe (Kreis Steinburg) müssen aktuell nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein vier Wochen oder länger auf einen Termin warten. Schuld an den langen Wartezeiten ist laut Kreis Steinburg eine Software-Umstellung. Das neue Programm verursacht demnach erhebliche Probleme. Die Verfahrensumstellung ist notwendig, weil der Kreis Steinburg ab dem kommenden Jahr KfZ-Zulassungen auch online anbieten wird und dafür die neue Software braucht. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 07:00 Uhr

Landessportverband ehrt Sportler des Jahres

Der Landessportverband hat auch 2024 wieder die beste Sportlerin, den besten Sportler und die beste Mannschaft in Schleswig-Holstein gesucht. Am Mittwochabend wurden die Gewinner bei einer Gala in Neumünster geehrt. Bei den Frauen fiel die Wahl mit 26 Prozent der Stimmen auf Elisa Mevius (Basketball). Mit 21 Prozent der Stimmen setzte sich Andreas Wolff (Handball)bei den Männern gegen seine Mitbewerber durch. Mannschaft des Jahres wurde mit 29 Prozent der Stimmen Holstein Kiel (Fußball). | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Sportler des Jahres in SH: Großer Jubel bei Gala in Neumünster Sie haben abgestimmt: Handball-Keeper Andreas Wolff, Basketballerin Elisa Mevius und die Fußballer von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel stehen ganz oben. mehr

LKA ermittelt in Kiel wegen Spionageverdachts

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein ermittelt nach WDR Recherchen wegen eines Spionageverdachtes am Marinestützpunkt Kiel. Anfang Dezember soll ein chinesischer Staatsbürger festgenommen worden sein, der auf dem Gelände unerlaubt Fotos gemacht haben soll. Die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte NDR Schleswig-Holstein, dass wegen des Verdachts des sicherheitsgefährdenden Abbildens von millitärischen Einrichtungen ermittelt werde. Der Mann aus China soll den Marinestützpunkt laut WDR-Informationen unerlaubt betreten und dort fotografiert haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Spionage im Kieler Hafen? Chinesischer Staatsbürger verhaftet Der Mann soll an einem Stützpunkt der Marine unerlaubt Fotoaufnahmen gemacht haben. Das LKA ermittelt. mehr

Bordesholmer Dreieck: Autofahrer fährt in Leitplanke

Auf der A7 am Bordesholmer Dreieck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht ein Autofahrer auf die Leitplanke aufgefahren. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer in Richtung Norden unterwegs, als er gegen halb vier die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts abdriftete. Laut Polizei gibt es erste Hinweise auf Alkohol. Das Ergebnis einer Blutprobe stehen demnach aber noch aus. Die Bergungsarbeiten laufen. Der rechte Fahrstreifen am Bordesholmer Dreieck bleibt deshalb vorerst gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 07:00 Uhr

ADAC erwartet zum Ferienbeginn Stau

Ab Freitag haben alle Bundesländer Ferien. Deshalb sind laut ADAC Donnerstag und Freitag die ungünstigsten Tage, um mit dem Auto in den Weihnachtsurlaub zu starten. Stauschwerpunkt wird laut ADAC Sprecher Rainer Pregla die A7 vor und nach dem Elbtunnel. Aber auch auf der A1 Richtung Ostsee, vor der Fehmarnsundbrücke, an der Rader Hochbrücke und bei Heide (Kreis Dithmarschen) müsse mit Verzögerungen und Stau gerechnet werden. Die Experten raten, auf Sonntag oder Dienstag auszuweichen. Und wer wegfliegen will, muss auch da mit längeren Schlangen rechnen. Am Hamburger Flughafen werden ab Donnerstag täglich bis zu 42.000 Reisende erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 15:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Regen, Wind, Temperaturen sinken

Heute gibt es wieder viele Wolken mit Regen. Am Nachmittag gibt es von Nordfriesland und der Westküste her nur noch gelegentliche Schauer. Die Temperaturen erreichen maximal 8 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und 12 Grad in Schwarzenbeck (Kreis Herzogtum Lauenburg). Im Tagesverlauf gehen die Temperaturen zurück. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest- bis Nordwest mit starken bis stürmischen Böen. An der See gibt es auch stürmischen Wind mit Sturmböen. Am Nachmittag lässt der Wind vorübergehend nach. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 19. Dezember und die folgenden Tage. 2 Min

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2024 | 07:00 Uhr