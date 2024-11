Holstein Kiel: Die "Störche" sind ganz oben angekommen Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Die Fußballer von Holstein Kiel sind nominiert als Mannschaft des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Die "Störche" haben es als erstes Team im nördlichsten Bundesland in die Bundesliga geschafft.

von Andrea Schmidt

"Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein, nur Holstein!" Aus Tausenden von Kehlen schallt dieses Lied Mitte Mai tagelang durch Kiels Straßen. Im Stadion wird gefeiert, in Gärten wehen blau-rot-weiße Holstein-Fahnen und die Aufstiegsfeier mit zwei großen Cabrio-Bussen verstopft die gesamte Innenstadt.

Der doch eher kleine Klub von der Kieler Förde hat das Wunder tatsächlich geschafft: den Sprung in die Bundesliga, in Duelle mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Das war bis dato keinem Verein aus Schleswig-Holstein gelungen.

Zehntausende Menschen liegen sich in den Armen

Glücklich konnten sich diejenigen schätzen, die am 11. Mai um 22.24 Uhr im Holstein Stadion live dabei waren. 1:1 hieß es am Ende gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf und Zehntausende stürmten auf den Platz. Die KSV-Profis fielen sich überglücklich in die Arme, Trainer Marcel Rapp hüpfte voller Freude über den Rasen.

Ohne spektakuläre Transfers in den "Fußball-Himmel"

Champagnerduschen, Feuerwerk und Gesänge wie "Bundesliga, Bundesliga - hey hey" nahmen kein Ende. Holstein Kiel - wie auf dem Wappen zu lesen ist, gibt es den Verein schon seit 1900 - ist im "Fußball-Himmel" angekommen. Und viele Fans scheinen stolz darauf zu sein, dass es dem Verein gelingt, junge Spieler aufzubauen und zu fördern - ganz ohne spektakuläre Spieler-Transfers.

Bundesliga-Start misslingt - Historisches gelingt dennoch

Dennoch hat im Laufe der aktuellen Saison auch etwas Ernüchterung eingesetzt. Der Start in die neue Liga verlief wenig verheißungsvoll. Kapitän Lewis Holtby postete nach dem Pokal-Aus gegen Köln: "Leute, haltet zusammen. Für uns Spieler, Coaches und das Team dahinter." Prompt folgte der erste Bundesliga-Sieg der Geschichte.

Nur gemeinsam gehe der Weg weiter, so Holtby. Für die meisten Holstein-Fans bleibt der Klub wohl so oder so ganz tief im Herzen - egal ob in der laufenden Saison der Klassenerhalt gelingt oder der Weg zurück in die Zweite Liga führt.

