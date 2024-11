Handballer Andreas Wolff: Mit der Silbermedaille zurück in Kiel Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Andreas Wolff vom THW Kiel ist nominiert als Sportler des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Bei Olympia in Paris trug der Torhüter wesentlich dazu bei, dass die deutschen Handballer Silber holten.

von Andrea Schmidt

Wenn sich der fast zwei Meter große Hüne Andreas Wolff im Tor aufbaut, wenn er weit herauskommt, nach einem gehaltenen Ball die Fäuste ballt und brüllt, dann ist er schon eine Erscheinung: Der 33-Jährige ist wohl einer der bekanntesten Handballer in Deutschland.

Eine Zeit lang war Wolff auch in vielen Talkshows zu sehen, sodass auch Nicht-Handballer wussten, wer der gebürtige Rheinländer ist. Und seit diesem Jahr ist er - wieder - ein Kieler: Von 2016 bis 2019 stand er schon mal beim THW im Kasten. Nach einigen Jahren beim polnischen Spitzenclub KS Kielce nagelt die "Bombe" - so nennt ihn Ex-Handballprofi Pascal Hens - wieder das Kieler Tor zu.

Olympia: "Das schwierigste Turnier"

2024 lief für Andreas Wolff bisher ziemlich gut: Wer kann schon von sich behaupten, von Olympia mit einer Silbermedaille zurückzukommen? Im Vorfeld des Turniers hatte Wolff noch gesagt: "Es ist das schwierigste Turnier, das du spielen kannst."

Doch dann zog er Mannschaften wie Frankreich und Spanien mit unzähligen spektakulären Paraden den Zahn und musste sich im Finale lediglich Dänemark geschlagen geben. Auch beim THW Kiel hat er schon etliche extrem gute Spiele gemacht.

Reifer - und nicht mehr so hitzköpfig

Viele Fans freuen sich, dass er zurückgekehrt ist an die Förde. Und in Handballkreisen wird immer mal wieder gemunkelt: "Der Andi ist nicht mehr so hitzköpfig wie früher - er ist reifer geworden."

Selbstkritisch sagt Wolff über seine ersten THW-Jahre rückblickend: "Ich hatte eine schwierige Zeit. Auch weil mein Verhalten nicht immer einwandfrei war." Kiel nennt er seine sportliche Heimat und er spricht von den "besonderen Fans".

Vertrag beim THW Kiel bis 2028

Seine Ziele sind nach wie vor hoch gesteckt. Der Familienvater ist extrem ehrgeizig und mit 33 Jahren ist er als Torhüter in den besten Jahren. Beim THW Kiel hat er einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

Und wer weiß: Vielleicht wird Andreas Wolff auch noch mal bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in den USA mit dabei sein. Die Goldmedaille fehlt ihm schließlich noch.

