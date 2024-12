Sportler des Jahres in SH: Großer Jubel bei Gala in Neumünster Stand: 18.12.2024 21:24 Uhr Der Landessportverband hat auch 2024 wieder die beste Sportlerin, den besten Sportler und die beste Mannschaft des Jahres in Schleswig-Holstein gesucht. Am Mittwochabend wurden die Gewinner bei einer Gala in Neumünster geehrt.

Große Emotionen, herausragende Leistungen, jede Menge Titel und Medaillen: Für viele Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein war 2024 ein großartiges Jahr. Je fünf Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften standen bei der Sportlerwahl des Jahres auf den Stimmzetteln. Mehr als 20.000 Stimmen wurden auf ndr.de/sh abgegeben. Jetzt stehen die Gewinnerinnen und Gewinner fest.

Elisa Mevius gewinnt mit 26 Prozent der Stimmen

Bei den Frauen fiel die Wahl mit fast 27 Prozent der Stimmen auf Elisa Mevius (Basketball). Ihr gelang es zusammen mit ihrem Team in der noch recht neuen Basketballvariante 3x3 bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland die Goldmedaille zu gewinnen. Und auch bei der Wahl der Sportlerin des Jahres erkämpfte sie sich den ersten Platz vor ihren Konkurrentinnen.

Mevius lebt in den USA und konnte deshalb nicht persönlich zur Gala erscheinen. Sie wurde aber per Video zugeschaltet und freute sich sichtlich über die Auszeichnung.

Elisa Mevius (Basketball) 26,66 Prozent Tanja Scholz (Para-Schwimmen) 23,05 Prozent Julia Bröcker (Triathlon) 19,4 Prozent Lina Erpenstein (Surfen) 16,52 Prozent Adia Budde (Leichtathletik) 14,38 Prozent

Andreas Wolff setzt sich bei den Männern durch

Mit rund 21 Prozent der Stimmen hat sich Handballer Andreas Wolff gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Bei den Olympischen Spielen in Paris trug der Torhüter des THW Kiel wesentlich dazu bei, dass die deutschen Handballer Silber holten. Bei der Sportlerwahl steht er dafür jetzt auf Platz 1. Auch Wolff wurde per Video zugeschaltet. Am Donnerstag steht nämlich das Pokalspiel gegen Gummersbach an.

Andreas Wolff (Handball) 21,55 Prozent Rune Dahmke (Handball) 20,88 Prozent Johannes Golla (Handball) 20,04 Prozent Lennart Sass (Para-Judo) 19,13 Prozent Florian Unruh (Bogenschießen) 18,4 Prozent

Holstein Kiel sind die meisten Stimmen zugeflogen

Mannschaft des Jahres ist mit 29 Prozent der Stimmen das Team von Holstein Kiel geworden. Die "Störche" haben es als erstes Team im nördlichsten Bundesland in die Fußball-Bundesliga geschafft. Und auch wenn die Kieler dort zuletzt nicht sehr erfolgreich waren, sind ihnen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres die meisten Stimmen zugeflogen. Den Preis überreichte die Staatssekretärin im Innenministerium, Magdalena Finke, die stolz erzählte, dass sie beim Aufstiegsspiel dabei war und auch ein Stück Rasen aus dem Stadion mit nach Hause genommen hat.

Zum ersten Mal seit sieben Jahre kann Holstein Kiel den Titel nun für sich beanspruchen. Kapitän Lewis Holtby sprach von einer tollen Auszeichnung für die Mannschaft und den gesamten Verein: "Das ehrt uns sehr!"

Holstein Kiel (Fußball) 29,06 Prozent SG Flensburg-Handewitt (Handball) 23,09 Prozent Anna Barth & Emma Kohlhoff (Segeln) 18,67 Prozent Paul Kohlhoff & Alica Stuhlemmer (Segeln) 15,95 Prozent Simon Heindl & Conrad Jacobs (Segeln) 13,25 Prozent

Wie das Ergebnis zustande kommt?

Das Gesamtergebnis der Sportlerwahl setzt sich zu je 50 Prozent aus dem Internet-Voting und dem Jury-Voting von den Vorsitzenden/Präsidentinnen und Präsidenten der Landesfach- und Sportfachverbände im Landessportverband, den Mitgliedern des LSV-Vorstandes sowie den Mitgliedern der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalisten zusammen.

Zuvor hatte eine Jury aus LSV-Vertreterinnen und -Vertretern, der Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Sportjournalisten und des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein eine Vorauswahl zu den Nominierten getroffen.

Newcomer des Jahres

Preisträger in der Kategorie "Newcomer des Jahres" ist in diesem Jahr der Ruderer Oscar Krause. Der 18-Jährige vom Ratzeburger Ruderclub (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist 2024 bereits zum zweiten Mal Weltmeister im Junioren-Doppelvierer geworden. Im kanadischen St. Catharines konnte er seinen im Vorjahr in Paris errungenen U19-Weltmeistertitel erfolgreich verteidigen. Er nahm den Preis überwältigt entgegen und sprach von einem "epischen" Moment.

Gewählt wurde der "Newcomer des Jahres 2024" von einer Jury aus LSV-Vertreterinnen und -Vertretern und der Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Sportjournalisten.

Herbst dankt ehrenamtlichen Helfern im Sport

Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) wies am Rande der Veranstaltung auf die besondere Bedeutung des Sports für den Zusammenhalt in der Gesellschaft: "Menschen unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlichen Glaubens, Menschen mit unterschiedlicher sozialer Verortung, unterschiedlichen politischen Überzeugungen und vor allem auch Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen finden im Sport und durch den Sport zusammen. Außerdem macht Sport fit und hält uns gesund", betonte Herbst. Ohne das Ehrenamt funktioniere Sport aber nicht. Dafür gebühre den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Trainerinnen und Trainern sowie Betreuerinnen und Betreuern in den Vereinen ein herzlicher Dank für ihr Engagement.

