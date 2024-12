Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 11.12.2024 07:33 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Lübeck will verfallene Industrieflächen neu nutzen

Lübeck hat einen Entwicklungsplan für die Flächen Schlachthof und Roddenkoppel vorgestellt. Seit Jahren sorgen Industrieflächen, die nicht mehr genutzt werden und in bester Lage verfallen, für Ärger. Die Stadt will nach eigenen Angaben nun auf dem Gelände direkt am Wallhafen eine Promenade errichten - Lübecker und Touristen sollen mit Blick auf die Sieben Türme am Wasser flanieren. Eine Fußgängerbrücke soll die Promenade mit der Altstadtinsel verbinden. Außerdem sind Grünflächen mit einem Aktivitätspark für Kinder und Jugendliche geplant. In den kommenden 15 Jahren soll der Entwicklungsplan umgesetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 70 Millionen Euro. Finanziert werden soll sie über Zuschüsse von Bund und Land. Die Lübecker Bürgerschaft muss dem Vorhaben noch zustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 07:00 Uhr

Razzia wegen illegalen Glücksspiels in SH

Etwa 270 Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag laut Generalstaatsanwaltschaft Schleswig 14 Objekte in Kiel, Neumünster und Flensburg durchsucht. Sie sollten in Verbindung mit illegalen Spielautomaten stehen. Die Polizei beschlagnahmte Beweismaterial wie Computer, Handys und Datenträger, außerdem wurde ein sechsstelliger Geldbetrag sichergestellt. Der Einsatz war eine Folge von Ermittlungen nach einer Razzia in Kiel-Gaarden im vergangenen Jahr, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Georg-Friedrich Güntge. Die Aktion richtete sich gegen die Hintermänner, "nicht gegen die Personen, die damals die Automaten bei sich aufgestellt haben". Festnahmen gab es laut Güntge nicht. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Großrazzia gegen illegales Glücksspiel in SH Am Dienstag hat die Polizei mehrere Objekte in Kiel, Neumünster und Flensburg durchsucht. Sie sollen in Verbindung mit illegalen Spielautomaten stehen. mehr

Weihnachtsgeschäft im Paketzentrum Neumünster

Im Paketzentrum in Neumünster herrscht in der Vorweihnachtszeit Hochbetrieb. Bei DHL gehen die Verantwortlichen davon aus, dass in diesem Jahr der Rekordwert aus dem vergangenen Jahr noch einmal übertroffen wird. 640.000 Pakete an einem Tag - das war der Spitzenwert im Jahr 2023 - erreicht am 19. Dezember. Damit die Pakete rechtzeitig ans Ziel kommen, wurden 150 Mitarbeiter extra eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Sieben Pakete pro Sekunde - Weihnachtsstress bei DHL in Neumünster Mit dem "Black Friday" begann die Hochsaison im Logistikzentrum. 600 Mitarbeiter sortieren 23 Stunden am Tag Tausende Pakete und Päckchen. mehr

Großeinsatz am World-Cargo-Center Norderstedt

Am World-Cargo-Center in Norderstedt (Kreis Segeberg) gab es am Dienstagabend einen Polizeigroßeinsatz. An dem Ort, wo Pakete und Waren durchleuchtet werden, die zum Hamburger Flughafen sollen, hatte nach Angaben der Polizei bei einer Kontrolle ein Sensor angeschlagen. Das Cargo-Center wurde geräumt, der Kampfmittelräumdienst konnte dann aber nichts Verdächtiges finden. Laut Polizei kommen diese Einsätze immer mal wieder vor, unter anderem weil die Technik sehr sensibel ist. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 06:00 Uhr

Wetter am Mittwoch: neblig-trüb und bedeckt

Am Mittwoch bleibt es meist neblig-trüb oder bedeckt. Auflockerungen sind nur vorübergehend möglich. Am Nachmittag ist mit Sprägregen zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 16:00 Uhr

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (3 Min)

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 07:00 Uhr