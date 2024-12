Landtag debattiert über Halbzeitbilanz von Schwarz-Grün Stand: 11.12.2024 09:32 Uhr Trotz Sparkurses, weltweiter Krisen oder einer Jahrhundertflut: Daniel Günther hat am Mittwoch in seiner Regierungserklärung zur Halbzeitbilanz der Landesregierung eine positive Bilanz gezogen. Die Opposition sieht das anders.

Die politischen Rahmenbedingungen für die ersten zweieihalb Jahre dieser Legislaturperiode für schwarz-grün seien denkbar schwierig gewesen, so Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in seiner Rede im Landtag in Kiel am Mittwoch: Krieg in Europa, Energierkrise, anhaltende Migrationsbewegung, Jahrhundertsturmflut und die Nachwirkungen der Pandemie. Als Gesellschaft stehe man vor Herausforderungen wie Integration, Digitalisierung und Klimaschutz. "Dafür braucht es neben Entschlossenheit einen Gestaltungsanspruch und einen positiven Blick auf die Zukunft Schleswig-Holsteins. Das ist es, was diese Regierung verbindet."

Günther hebt bedeutende Fortschritte hevor

Schwarz-grün, so der Ministerpräsident, habe bewiesen, dass es auch in krisenhaften Zeiten die Zukunft gestaltet. Er sprach von bedeutenden Fortschritten trotz knapper finanzieller Mittel in den Bereich Sicherheit, Bildung, Klimaschutz und Energiesouveränität. Das Land habe gezeigt, dass es in schwierigen Zeiten zusammenhalte. Schleswig-Holstein werde, so Günther, seinen natürlichen Standortvorteil nutzen und die Kapazität erneuerbarer Energien weiter ausbauen.

Midyatli spricht von Bilanz verpasster Chancen

Oppositionsführerin Serpil Midyatli von der SPD hingegen ist der Meinung, die Landesregierung bleibe in den wichtigen, großen und sozialen Fragen Antworten schuldig. Sie sprach von einer Bilanz der verpassten Chancen und nannte die Günther-Regierung eine Zukunftsbremse für das Land. "Nach über sieben Jahren Günther-Regierung, steckt Schleswig-Holstein in einer tiefen Haushaltskrise", konterte Midyatli Günthers Aufzählungen aller Errungeschaften. Viele Versprechen seien bislang nicht eingelöst worden.

