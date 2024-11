Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 27.11.2024 08:01 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 27. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Zu wenig Pflegefamilien in SH

In Schleswig-Holstein gibt es zu wenige Pflegefamilien, die Kinder dauerhaft bei sich aufnehmen oder kurzfristig bei akuten Fällen aushelfen. Das hat eine Abfrage von NDR Schleswig-Holstein bei allen Kreisen und kreisfreien Städten im Land ergeben. Im Kreis Herzogtum Lauenburg werden beispielsweise doppelt so viele Pflegefamilien benötigt, wie derzeit im Einsatz sind. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 09:00 Uhr

VfB Lübeck kurz vor Insolvenz

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck steht kurz vor der Insolvenz. Das hat die Vereinsführung mitgeteilt. Nach einer umfassenden Analysen der aktuellen Finanzlage in den vergangenen Wochen habe sich eine Liquiditätslücke von etwa einer Million Euro ergeben. Sollte es nicht gelingen, diese Summe innerhalb der kommenden zwei Tage zusammen zu bekommen, wäre der Verein gezwungen spätestens am Donnerstag (28.11.) Insolvenz anzumelden - zum dritten Mal, nach 2008 und 2013. Der frühere Zweitligist war in der vergangenen Saison aus der dritten Liga abgestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 09:00 Uhr

Mobilitätskonzept aus Kreis Schleswig-Flensburg ausgezeichnet

Das Mobilitätskonzept "Smile24" im Kreis Schleswig-Flensburg ist mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet worden. Das Netzwerk aus Bussen, Shuttles, Bikes und Carsharing sorge für flexible Mobilität rund um die Uhr in der Region zwischen Schlei und Ostsee. Das sei im Umfang bemerkenswert, sagte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes in seiner Laudatio. Smile24 sei ein Gewinn für die Region und vor allem für klimafreundlichen Tourismus. Das Projekt war eines von 64, das sich für den Tourismuspreis beworben hatte, der am Dienstag auf dem Deutschen Tourismustag in Hamburg vergeben worden war. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 09:00 Uhr

European League: THW Kiel holt sich den Gruppensieg

Für die Handballer des THW Kiel endet die Vorrunde in der EHF European League am Dienstag mit einem Heimsieg über Vojvodina Novi Sad. Die Serben hatten sich wie der THW bereits vorab für die nächste Runde qualifiziert. Durch den 37:35 (21:15)-Erfolg gegen den serbischen Meister sicherten sich die Kieler den Gruppensieg in der Staffel E. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 06:00 Uhr

Schleswig-Holsteinischer Bürgerpreis 2024 verliehen

Der Schleswig-Holsteinische Bürgerpreis ist am Dienstagabend in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verliehen worden. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an die Wildtierhilfe Schellhorn, die Wildtierhilfe Auenland und das Projekt "Sanfte Pfoten". Der Preis wird seit 20 Jahren vom Landtag und den Sparkassen ausgeschrieben. In diesem Jahr lautete das Motto: "Tierisch. Menschlich. Partnerschaft von Mensch und Tier im Ehrenamt." Alle Preisträger erhalten 3.000 Euro Preisgeld. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 06:00 Uhr

Unfall in Lauenburg: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Dienstagabend ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 36-Jährige vor die Motorhaube eines Autos. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 06:00 Uhr

Grundfos: Sozialplan bei Betriebsversammlung vorgestellt

In Wahlstedt im Kreis Segeberg brechen die größten Arbeitgeber weg. Nach der Insolvenz des Süßwarenherstellers Arko schließt der dänische Pumpenhersteller Grundfos 2026 sein Werk. Auf einer Betriebsversammlung wurden Dienstagnachmittag die rund 500 Mitarbeiter über den vereinbarten Interessensausgleich und Sozialplan informiert. Ein Gewerkschafter der IG Metall sagte NDR Schleswig-Holstein nach Ende der Versammlung, dass die Beschäftigten eine Abfindung erhalten sollen, welche sich nach dem Gehalt und den Jahren der Betriebszugehörigkeit richtet. Die Spanne gehe von 10.000 bis 300.000 Euro. Für den Gewerkschafter sei die ausgehandelte Abfindung "ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeitenden" - er habe mehr erwartet. Grundfos begründet die Werksschließung damit, wettbewerbsfähig bleiben zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 17:00 Uhr

Wetter: Vereinzelt Schauer bei Höchstwerte bis 9 Grad

Heute gibt es vereinzelt Schauer, sonst ist es oft trocken, vorübergehend gibt es auch etwas Sonne. Später ist es dicht bewölkt und am Nachmittag kommt von der Elbe und Westküste her Regen auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad in Wahlstedt und bei 9 Grad in Hörnum auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 06:00 Uhr

