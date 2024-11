Wetter in SH: Unfälle nach erstem Schneefall und Glätte Stand: 21.11.2024 09:23 Uhr Das Winterwetter mit dem ersten Schneefall in dieser Saison sorgt im Moment für Probleme auf Schleswig-Holsteins Straßen. Nach Angaben der Polizei hat es bereits einige Glätteunfälle gegeben - auch mit leicht verletzten Personen.

Wie in jedem Jahr sorgt der erste Schnee für Chaos auf den Straßen. Wer zum Beispiel auf der A210 von Rendsburg nach Kiel unterwegs ist, braucht viel länger: Es stockt noch immer. Probleme gab es am Morgen auch auf der A215 zwischen Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel und auf der B76 von Eutin Richtung Kiel. Auf der B503 zwischen Altenholz und Kiel-Holtenau ging am Morgen auch nichts mehr. Ein Auto war laut Polizei in die Leitplanke gefahren und versperrte daraufhin die Straße.

Unfälle auch in Husum und Schleswig

Allein im Norden des Landes zählte die Polizei seit Mittwochabend insgesamt 15 Unfälle. Etwa in Husum (Kreis Nordfriesland), Schleswig, Sörup und Silberstedt im Kreis Schleswig-Flensburg.

Lkw auf A23 bei Heide liegen geblieben

Staus auch im morgendlichen Berufsverkehr rund um Flensburg - betroffen war unter anderem die Harrisleer Umgehung und das Nordkreuz. Auf der A23 bei Heide (Kreis Dithmarschen) war am frühen Morgen ein Lkw liegengeblieben. Laut Polizei sind viele Räumfahrzeuge überall unterwegs.

