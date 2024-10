Stand: 29.10.2024 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Leere Innenstädte in Schleswig-Holstein

In den schleswig-holsteinischen Innenstädten gibt es zum Teil viel Leerstand. Viele Einzelhändler haben sich laut Handelsverband Nord zurückgezogen. Die Mieten steigen und die Kaufkraft geht zurück. Mit der Devise "Erlebnis statt Kaufrausch" versuchen Schleswig-Holsteins Städte, ihre Zentren zu beleben. So konnte zum Beispiel in Lübeck, Kiel und Neumünster der Einzelhandel wieder gestärkt werden. Doch noch immer stehen an vielen Orten viele Läden leer. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 06:00 Uhr

Warnstreik bei IG Metall Küste hat begonnen

Die Gewerkschaft IG Metall Küste ruft Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in Schleswig-Holstein heute zum Warnstreik auf. Los ging es schon in der vergangenen Nacht. Da wurden die Mitarbeiter in der Landeshauptstadt bei zwei Unternehmen in Kiel und Flensburg dazu aufgerufen, nicht zu arbeiten. Dienstagmorgen sind laut IG Metall Küste zwei Demonstrationszüge durch Kiel und eine finale Kundgebung am Matrosenplatz geplant. Die IG Metall fordert im Tarifstreit für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld auf zwölf Monate und 170 Euro mehr für die Auszubildenden. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 06:00 Uhr

Flensburg: Weiterhin keine Straßenbeleuchtung

In Flensburg ist am Montagabend die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke waren auch am Dienstagmorgen die Lampen vielerorts noch nicht wieder angeschaltet. Es habe einen Defekt an dem zentralen Rechner gegeben, der die Straßenbeleuchtung ansteuern soll. Der Defekt hat sich auch auf das Ersatz-System ausgewirkt, das deshalb nicht genutzt werden konnte. Ein Sprecher der Stadtwerke sagte, dass Mitarbeitende aus dem Bereitschaftsteam an den wichtigsten Standorten der Stadt die Beleuchtung per Hand eingeschaltet haben. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, keine Sonne

Der Himmel ist am Vormittag meist dicht bewölkt. Auch nachmittags wird sich die Sonne nicht blicken lassen. In der Nacht gibt es dann immer wieder Regen. Die Temperaturen liegen bei 13 Grad in Preetz (Kreis Plön) und 14 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 06:00 Uhr

